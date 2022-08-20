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    Поквитается ли «Динамо» с красно-белыми за финал Кубка?

    «Динамо» — «Спартак». Ставка (к. 2.16) и прогноз на РПЛ 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Спартак»
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    «Динамо» — «Спартак»
    В субботу, 20 августа, пройдет матч 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Встреча на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 17:30 (мск). «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
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    •  Динамо 17:30 Спартак Спартак
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    «Динамо»

    Бело-голубые, сменив летом главного тренера, стартовали в РПЛ под руководством Славиши Йокановича с домашней ничьей с «Ростовом» (1:1)

    Затем «Динамо» на своем поле разгромило «Торпедо» (4:0), а в выездном матче с «Факелом» (3:3) упустило победу, хотя вело 3:0.

    Выезд в гости к «Крыльям Советов» завершился победой со счетом 2:0, а в последнем матче динамовцы дома разошлись миром с «Краснодаром» — 0:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 9 очками после 5 туров «Динамо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 10-4, 4 гола у Смолова.

    «Спартак»

    Красно-белые тоже сменили тренера в межсезонье, но молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4.

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    • В стартовом матче РПЛ «Спартак» ушел от поражения в гостевом матче с «Ахматом» (1:1), после чего с одинаковым счетом 4:1 разгромил «Краснодар» на выезде и «Оренбург» дома.

    В последних матчах красно-белыми был обыгран в Екатеринбурге местный «Урал» (2:0), а на своем поле крупно побежден «Сочи» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Набрав 13 очков «Спартак» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 14-3, Промес забил 6 голов. Надолго выбыл Мозес, под вопросом участие Рыбуса.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Спартака» — 2.70.

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    В прошлом сезоне команды сыграли вничью 2:2 на «Открытие Арене», а на «ВТБ Арене» «Динамо» проиграло 0:2. Команды встречались в финале Кубка России, где победил «Спартак» — 2:1.

    В последних 5 очных встречах «Спартак» три раза победил и лишь раз проиграл. На «ВТБ Арене» красно-белые и вовсе выиграли 4 из последних 5 матчей. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.85.

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    «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Поквитается ли «Динамо» с красно-белыми за финал Кубка?
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