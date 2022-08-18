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    «Вест Хэм» начнет отсчет побед в сезоне?

    «Вест Хэм» — «Виборг». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Виборг»
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    Деклан Райс
    18 августа, Лондон — «Вест Хэм» примет «Виборг» в рамках финальной стадии отбора Лиги конференций. Начало матча в 21:45 мск. «Вест Хэм» — «Виборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 21:45 Виборг Виборг
  • Дания. Суперлига
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    «Вест Хэм»

    Команда Дэвида Мойеса сильно старалась в прошлом сезоне, а теперь у нее наблюдается спад на старте сезона нового.

    «Вест Хэм» сыграл уже два матча в АПЛ и в обоих случаях потерпел поражение. «Молотобойцы» проиграли «Манчестер Сити» 0:2 и уступили «Ноттингем Форрест» 0:1.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Виборг

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
    •

    Беспобедная серия длится уже 6 игр с учетом предсезонной подготовки. «Хаммерс» не смогли обыграть «Лутон» (1:1), «Рединг» (1:1), «Ланс» (0:0) и «Рейнджерс» (1:3).

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    В прошлом сезоне «Вест Хэм» дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл «Айнтрахту» оба поединка (0:1 и 1:2).

    «Виборг»

    Такого сильного соперника у гостей в этой квалификации еще не было. Отсюда и 4 победы из четырех, причем с разницей 7:1.

    «Виборг» спокойно прошел литовский клуб «Судува», выиграв оба матча с одинаковым счетом 1:0. В обоих матчах гости победили фарерский «Б36 Торсхавн» (3:0 и 2:1).

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  • 15/08/2022

    • 14 августа команда победила в чемпионате Дании «Силькеборг» со счетом 2:0. Это дорогого стоит, учитывая положение соперника в таблице. И в принципе статистику августа портит только поражение от «Норшеланна» (0:1).

    В нынешнем сезоне «Виборг» имеет 4 выездных матча, два из которых закончились победой команды, а два других — поражением.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не оставляют шансов« Виборгу». Котировки на победу составляют 1.22 на хозяев и 13.0 на гостей.

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    «Вест Хэм» явно сильнее своих оппонентов из Дании. К тому же у него не задался старт сезона в АПЛ, что придает команде Мойеса дополнительную злость за результат.

    Если и здесь «молотобойцы» не смогут извлечь пользу, то будут вопросы. Хозяева должны прервать неудачную полосу победой над относительно легким соперником. Но при этом разгрома ждать не стоит. Ставка — победа «Вест Хэма» + тотал меньше 3.5 за 1.85.

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    «Вест Хэм» — «Виборг»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» начнет отсчет побед в сезоне?
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