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    «Мальмё» уверенно обыграет соперника

    «Мальмё» — «Сивасспор». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига Европы, 18 августа 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Мальмё» на своем поле сыграет против «Сивасспора» в рамках первого матча квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 18 августа, начало — 20:00 (мск). «Мальмё» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Мальмё
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    «Мальмё»

    «Бело-голубые» являются одними из лидеров чемпионата Швеции, в котором на данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице набрав 33 очка после 18-ти сыгранных матчей. «Мальмё» смог забить своим соперникам 26 голов, а пропустил — 16.

    В Высшей Лиге Швеции из последних поединков «Мальмё» проиграл лишь одному сопернику — «Сириусу». Хотя «бело-голубые» и забили первый гол в этом матче, но потом пропустили два в ответ и завершили поединок со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Мальмё — Сивасспор

  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    А в остальных встречах «Мальмё» без особых усилий смог справиться с такими соперниками как «Сундсвалль» (3:1), «Сириус» (3:1), «Норрчепинг» (0:2) и «Варберг» (3:0).

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    А в прошлом раунде квалификации Лиги Европы «Мальмё» оказался сильнее представителей Люксембурга «Дюделанж», которого переиграл по сумме двух матчей со счетом 5:2 (3:0 дома и 2:2 на выезде).

    «Сивасспор»

    «Красно-белые» в прошлом сезоне чемпионата Турции финишировали на 10-м месте в турнирной таблице, а в нынешнем розыгрыше команда провела лишь 2 поединка и смогла набрать 1 очко и благодаря этому сейчас находится на 15-м месте.

    Старт нового сезона родного чемпионата у «Сивасспора» явно не задался, так как в первом матче команда не смогла определить сильнейшего с «Газиантепом», с которым обменялась голами и разошлась ничьей со счетом 1:1.

    А во второй встрече «Сивасспор» пропустил три безответных гола от «Аданадемирспора». Так же «красно-белые» провели поединок за Суперкубок Турции с «Трабзонспором» и тоже были разгромлены только со счетом 4:0.

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    • Это будет первая очная встреча между нынешними соперниками. «Сивасспор» не может одержать победу в выездных матчах уже 3 поединка подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мальмё» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Сивасспора» — за 4.54.

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    Прогноз - «Мальмё» очень амбициозный коллектив, который имеет отличную форму и огромный опыт в еврокубковых поединках, поэтому такой соперник как «Сивасспор» не составит труда «бело-голубым» одержать уверенную победу в домашнем матче.

    Ставка - Победа «Мальмё» с форой (-1) за 2.37.

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    «Мальмё» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Мальмё» уверенно обыграет соперника
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