«Мальмё» на своем поле сыграет против «Сивасспора» в рамках первого матча квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 18 августа, начало — 20:00 (мск). «Мальмё» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальмё»

«Бело-голубые» являются одними из лидеров чемпионата Швеции, в котором на данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице набрав 33 очка после 18-ти сыгранных матчей. «Мальмё» смог забить своим соперникам 26 голов, а пропустил — 16.

В Высшей Лиге Швеции из последних поединков «Мальмё» проиграл лишь одному сопернику — «Сириусу». Хотя «бело-голубые» и забили первый гол в этом матче, но потом пропустили два в ответ и завершили поединок со счетом 2:1.

Коэффициенты матча Мальмё — Сивасспор 1 1.77 X 3.65 2 4.70 Ставка

А в остальных встречах «Мальмё» без особых усилий смог справиться с такими соперниками как «Сундсвалль» (3:1), «Сириус» (3:1), «Норрчепинг» (0:2) и «Варберг» (3:0).

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А в прошлом раунде квалификации Лиги Европы «Мальмё» оказался сильнее представителей Люксембурга «Дюделанж», которого переиграл по сумме двух матчей со счетом 5:2 (3:0 дома и 2:2 на выезде).

«Сивасспор»

«Красно-белые» в прошлом сезоне чемпионата Турции финишировали на 10-м месте в турнирной таблице, а в нынешнем розыгрыше команда провела лишь 2 поединка и смогла набрать 1 очко и благодаря этому сейчас находится на 15-м месте.

Старт нового сезона родного чемпионата у «Сивасспора» явно не задался, так как в первом матче команда не смогла определить сильнейшего с «Газиантепом», с которым обменялась голами и разошлась ничьей со счетом 1:1.

А во второй встрече «Сивасспор» пропустил три безответных гола от «Аданадемирспора». Так же «красно-белые» провели поединок за Суперкубок Турции с «Трабзонспором» и тоже были разгромлены только со счетом 4:0.

Это будет первая очная встреча между нынешними соперниками. «Сивасспор» не может одержать победу в выездных матчах уже 3 поединка подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Мальмё» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Сивасспора» — за 4.54.

Прогноз - «Мальмё» очень амбициозный коллектив, который имеет отличную форму и огромный опыт в еврокубковых поединках, поэтому такой соперник как «Сивасспор» не составит труда «бело-голубым» одержать уверенную победу в домашнем матче.

Ставка - Победа «Мальмё» с форой (-1) за 2.37.