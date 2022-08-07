В воскресенье, 7 августа, пройдет матч 4-го тура РПЛ между «Сочи» и «Пари НН». Встреча на арене «Фишт» в Сочи начнется в 20:00 (мск). «Сочи» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В межсезонье команда, впервые завоевавшая серебряные медали РПЛ, сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

В рамках предзсезонного турнира «Сочи» по пенальти уступил «Зениту» — 1:1 (2:4), после чего по пенальти же одолел «Пари НН» — 1:1 (4:2), а закончил «Кубок Матч Премьер» поражением от ЦСКА (1:2).

Коэффициенты матча Сочи — Нижний Новгород 1 1.55 X 4.20 2 5.80 Ставка

В новом сезоне РПЛ сочинцы стартовали выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступили на выезде ЦСКА (0:3).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последнем матче южане дома обыграли «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Нобоа, и с 6 очками идут на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 5-5.

«Пари НН»

Нижегородцы тоже сменили тренера — контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».

В «Кубке Матч Премьер» нижегородцы по пенальти уступили сначала «Зениту» (1:1, 3:5 по пенальти), потом «Сочи» — 1:1 (2:4), а напоследок победил ЦСКА (2:0).

В новом сезоне РПЛ «Пари НН» стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), обменявшись голами после перерыва. Во 2-м туре клуб крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2) и с 2 очками и разницей мячей 3-6 идут на 12-м месте.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Пари НН» — 5.60.

В прошлом сезоне нижегородцы победили дома 1:0 и сыграли вничью в гостях 0:0. Всего команды провели 6 официальных матчей — «Сочи» лишь раз победил, дважды потерпев поражения.

На «Фиште» в трех матчах команды одержали по победе и раз сыграли вничью. Но сейчас сочинцы выглядят куда мощнее соперника. Прогноз: «Сочи» не проиграет низовой матч .