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    Много голов на «Фиште» не будет

    «Сочи» — «Пари НН». Ставка (к. 2.23) и прогноз на РПЛ 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Пари НН»
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    «Сочи»
    В воскресенье, 7 августа, пройдет матч 4-го тура РПЛ между «Сочи» и «Пари НН». Встреча на арене «Фишт» в Сочи начнется в 20:00 (мск). «Сочи» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Августа 2022 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 20:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
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    «Сочи»

    В межсезонье команда, впервые завоевавшая серебряные медали РПЛ, сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

    В рамках предзсезонного турнира «Сочи» по пенальти уступил «Зениту» — 1:1 (2:4), после чего по пенальти же одолел «Пари НН» — 1:1 (4:2), а закончил «Кубок Матч Премьер» поражением от ЦСКА (1:2).

    Коэффициенты матча Сочи — Нижний Новгород

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
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    В новом сезоне РПЛ сочинцы стартовали выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступили на выезде ЦСКА (0:3).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последнем матче южане дома обыграли «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Нобоа, и с 6 очками идут на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 5-5.

    «Пари НН»

    Нижегородцы тоже сменили тренера — контракт с Александром Кержаковым не был продлен, его место занял Михаил Галактионов, а команда сменила название на «Пари НН».

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  • 01/08/2022

    • В «Кубке Матч Премьер» нижегородцы по пенальти уступили сначала «Зениту» (1:1, 3:5 по пенальти), потом «Сочи» — 1:1 (2:4), а напоследок победил ЦСКА (2:0).

    В новом сезоне РПЛ «Пари НН» стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), обменявшись голами после перерыва. Во 2-м туре клуб крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2) и с 2 очками и разницей мячей 3-6 идут на 12-м месте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Пари НН» — 5.60.

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    В прошлом сезоне нижегородцы победили дома 1:0 и сыграли вничью в гостях 0:0. Всего команды провели 6 официальных матчей — «Сочи» лишь раз победил, дважды потерпев поражения.

    На «Фиште» в трех матчах команды одержали по победе и раз сыграли вничью. Но сейчас сочинцы выглядят куда мощнее соперника. Прогноз: «Сочи» не проиграет низовой матч.

    В шести матчах команды лишь дважды пробили «верх». Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.96 и ТМ 2,5 за 2.10.

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    «Сочи» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Много голов на «Фиште» не будет
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