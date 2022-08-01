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    «Вердер» разгромит «Энерги»

    «Энерги» — «Вердер». Прогноз, ставка (к. 2.56) на футбол, Кубок Германии, 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Энерги» — «Вердер»
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    Никлас Фуллкруг
    «Энерги» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:01 мск. «Энерги» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 01 Августа 2022 года
    Энерги
  • Германия. Кубок
    •  Энерги 19:01 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Энерги»

    Эта команда только начинает официальный сезон. До того «Энерги» проводил лишь товарищеские матчи.

    Последние два команда завершила победами. Правда, и соперники были уж чересчур скромными.

    Свой последний поединок команда выиграла уверенно. Был обыгран «Хильдесхайм» со счетом 2:0.

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    Поединки с «Вердером» для команды складываются неудачно. Из пяти последних поединков «Энерги» добыл одну лишь одну победу при трех поражениях.

    «Вердер»

    Бременцы также пока не стартовали в чемпионате. Причем команда как раз вернулась в класс сильнейших.

    Из четырех товарищеских поединков «Вердер» выиграл лишь раз. При этом команда уступила дважды.

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    • В своем последнем поединке «Вердер» показал неплохую результативность. Ничья с «Твенте» получилась боевой (3:3).

    В этом поединке «Вердер» наверняка активно будет атаковать. Тем более, в составе команды наличествует Никлас Фуллкруг.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 1.23, на ничью за 6.55, а на «Энерги» — за 11.00.

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    «Энерги» постарается дать бой представителю элиты.

    «Вердер» наверняка будет активно идти вперед.

    Гости смотрятся на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Вердера» -2.5 с коэффициентом 2.56.

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    «Энерги» — «Вердер»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вердер» разгромит «Энерги»
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