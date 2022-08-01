«Энерги»
Эта команда только начинает официальный сезон. До того «Энерги» проводил лишь товарищеские матчи.
Последние два команда завершила победами. Правда, и соперники были уж чересчур скромными.
Свой последний поединок команда выиграла уверенно. Был обыгран «Хильдесхайм» со счетом 2:0.
Поединки с «Вердером» для команды складываются неудачно. Из пяти последних поединков «Энерги» добыл одну лишь одну победу при трех поражениях.
«Вердер»
Бременцы также пока не стартовали в чемпионате. Причем команда как раз вернулась в класс сильнейших.
Из четырех товарищеских поединков «Вердер» выиграл лишь раз. При этом команда уступила дважды.
В своем последнем поединке «Вердер» показал неплохую результативность. Ничья с «Твенте» получилась боевой (3:3).
В этом поединке «Вердер» наверняка активно будет атаковать. Тем более, в составе команды наличествует Никлас Фуллкруг.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 1.23, на ничью за 6.55, а на «Энерги» — за 11.00.
«Энерги» постарается дать бой представителю элиты.
«Вердер»
Гости смотрятся на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Вердера» -2.5 с коэффициентом 2.56.