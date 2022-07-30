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    «Лутон Таун» — «Бирмингем Сити». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Бирмингем Сити»
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    Игрок «Лутон Таун»
    В первом туре нового сезона Чемпионшипа «Лутон Таун» на своем поле примет «Бирмингем Сити». Встреча состоится 30 июля и начнется в 17:00 по мск. «Лутон Таун» — «Бирмингем Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Июля 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 17:00 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» по итогам прошлого сезона мог подняться в Премьер-лигу. Основную часть первенства команда завершила на шестой позиции и получила право играть в плей-офф.

    Однако там «шляпники» были остановлены на полуфинальной стадии, пропустив в финал «Хаддерсфилд». Дома они сыграли вничью 1:1, а в гостях уступили 0:1 и прекратили борьбу.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Бирмингем Сити

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Летом коллектив провел пять спаррингов. Сперва он выиграл четыре игры подряд у команд из низов Англии, а в своей последней встрече расписал мировую с «Вест Хэмом», сыграв 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    К данному поединку «Лутон Таун» подходит с 6-матчевой домашней беспроигрышной серией в официальных играх, где поровну поделил мировые и выигрыши.

    «Бирмингем Сити»

    «Бирмингем Сити» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа вел борьбу за выживание. Коллектив завершил первенство на 20 позиции в турнирной таблице, опередив зону вылета на десять баллов.

    Отметим, что на финише прошлого первенства «синие» выдали 6-матчевую серию без побед. В этот неудачный для себя период они дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско.

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    • В межсезонных спаррингах команда также не впечатляла, выиграв только раз за пять встреч при двух проигрышах и ничьих, одна из которых была накануне с испанским «Райо Вальекано» 2:2.

    У «Бирмиргема» всего лишь одна выездная победа в рамках Чемпионшипа за прошедшие 15 поединков.

    В прошлом сезоне «Бирмингем» дважды взял верх над «Лутоном», выиграв 3:0 дома и 5:0 на выезде. Всего же за девять минувших очных игр семь раз они неизменно играли на больше.

    Прогноз и ставка на «Лутон Таун» — «Бирмингем Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Бирмингем Сити» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.62.

    И между собой, и в летних спаррингах эти команды зачастую выдавали результативные поединки. Так что исходя из данной статистики рискнем здесь поставить на тотал больше 2,5.

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    «Лутон Таун» — «Бирмингем Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на тотал больше
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