В первом туре нового сезона Чемпионшипа «Лутон Таун» на своем поле примет «Бирмингем Сити». Встреча состоится 30 июля и начнется в 17:00 по мск. «Лутон Таун» — «Бирмингем Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» по итогам прошлого сезона мог подняться в Премьер-лигу. Основную часть первенства команда завершила на шестой позиции и получила право играть в плей-офф.

Однако там «шляпники» были остановлены на полуфинальной стадии, пропустив в финал «Хаддерсфилд». Дома они сыграли вничью 1:1, а в гостях уступили 0:1 и прекратили борьбу.

Коэффициенты матча Лутон Таун — Бирмингем Сити 1 1.83 X 3.60 2 4.30 Ставка

Летом коллектив провел пять спаррингов. Сперва он выиграл четыре игры подряд у команд из низов Англии, а в своей последней встрече расписал мировую с «Вест Хэмом», сыграв 1:1.

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К данному поединку «Лутон Таун» подходит с 6-матчевой домашней беспроигрышной серией в официальных играх, где поровну поделил мировые и выигрыши.

«Бирмингем Сити»

«Бирмингем Сити» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа вел борьбу за выживание. Коллектив завершил первенство на 20 позиции в турнирной таблице, опередив зону вылета на десять баллов.

Отметим, что на финише прошлого первенства «синие» выдали 6-матчевую серию без побед. В этот неудачный для себя период они дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско.

В межсезонных спаррингах команда также не впечатляла, выиграв только раз за пять встреч при двух проигрышах и ничьих, одна из которых была накануне с испанским «Райо Вальекано» 2:2.

У «Бирмиргема» всего лишь одна выездная победа в рамках Чемпионшипа за прошедшие 15 поединков.

В прошлом сезоне «Бирмингем» дважды взял верх над «Лутоном», выиграв 3:0 дома и 5:0 на выезде. Всего же за девять минувших очных игр семь раз они неизменно играли на больше.

Прогноз и ставка на «Лутон Таун» — «Бирмингем Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лутон Таун» предлагают — 1.96.

На викторию «Бирмингем Сити» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.62.

И между собой, и в летних спаррингах эти команды зачастую выдавали результативные поединки. Так что исходя из данной статистики рискнем здесь поставить на тотал больше 2,5.