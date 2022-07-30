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    «Бавария» учинит разгром «быкам»

    «РБ Лейпциг» — «Бавария». Дерзкая ставка за 5.75 на Суперкубок Германии 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Бавария»
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    Садио Мане
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках Суперкубка Германии. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Суперкубок 30 Июля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 21:30 Бавария Бавария
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    «РБ Лейпциг»

    «Быки» в летнее межсезонье провели два контрольных матча. Причем первый состоялся лишь две недели назад.

    Ну а предыдущий контрольный поединок «РБ Лейпциг» провел крайне неудачно. «Быки» разгромлены «Ливерпулем» (0:5).

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Бавария

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    Наверняка основная надежда в атаке команды лежит на Кристофере Нкунку. Француз забил 20 мячей в минувшей Бундеслиге.

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    Матчи с «Баварией» для команды традиционно складываются неудачно. Последние три поединка были проиграны.

    «Бавария»

    «Бавария» без Роберта Левандовского — это уже вызов. Скажется ли на мюнхенцах потеря бомбардира? Безусловно.

    К тому же никуда не делись проблемы с надежностью тылов. «Бавария» пропускает уж чересчур часто, и приход Маттейса Де Лигта пока этого не изменил.

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    • В своем предыдущем поединке мюнхенцы минимально уступили «Манчестер Сити». А до того «Бавария» разгромила «ДС Юнайтед» (2:6).

    В этом поединке «Бавария» наверняка будет активно атаковать. Вот только интересно, сможет ли кто-то взвалить на себя бремя лидера атак?! Быть может, вновь тряхнет стариной Томас Мюллер?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бавария» за 1.95, на ничью за 4.28, а на «РБ Лейпциг» — за 3.72.

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    «РБ Лейпциг» безобразно провел свой последний контрольный поединок.

    «Бавария», несмотря на потерю Левандовского, имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Мюнхенцы успешно играют с «быками», и наверняка постараются начать сезон с уверенной победы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Баварии» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» учинит разгром «быкам»
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