«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках Суперкубка Германии. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«Быки» в летнее межсезонье провели два контрольных матча. Причем первый состоялся лишь две недели назад.

Ну а предыдущий контрольный поединок «РБ Лейпциг» провел крайне неудачно. «Быки» разгромлены «Ливерпулем» (0:5).

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Бавария 1 3.60 X 4.10 2 1.90 Ставка

Наверняка основная надежда в атаке команды лежит на Кристофере Нкунку. Француз забил 20 мячей в минувшей Бундеслиге.

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Матчи с «Баварией» для команды традиционно складываются неудачно. Последние три поединка были проиграны.

«Бавария»

«Бавария» без Роберта Левандовского — это уже вызов. Скажется ли на мюнхенцах потеря бомбардира? Безусловно.

К тому же никуда не делись проблемы с надежностью тылов. «Бавария» пропускает уж чересчур часто, и приход Маттейса Де Лигта пока этого не изменил.

В своем предыдущем поединке мюнхенцы минимально уступили «Манчестер Сити». А до того «Бавария» разгромила «ДС Юнайтед» (2:6).

В этом поединке «Бавария» наверняка будет активно атаковать. Вот только интересно, сможет ли кто-то взвалить на себя бремя лидера атак?! Быть может, вновь тряхнет стариной Томас Мюллер?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бавария» за 1.95, на ничью за 4.28, а на «РБ Лейпциг» — за 3.72.

«РБ Лейпциг» безобразно провел свой последний контрольный поединок.

«Бавария», несмотря на потерю Левандовского, имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Мюнхенцы успешно играют с «быками», и наверняка постараются начать сезон с уверенной победы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Баварии» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.