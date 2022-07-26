«Банфилд»
«Банфилд» занимает 14-е место в турнирной таблице после девяти матчей, в которых набрал 12 очков. Расстояние до третьей строчки при этом составляет шесть очков.
Как ни странно, «Банфилд» начал июль с разгромной победы над «Бока Хуниорс». Команда Диего Дабове выиграла на поле легендарного клуба со счетом 3:0.
Но после этого «Банфилд» набрал лишь одно очко в трех следующих матчах. Между поражениями от «Унион Санта-Фе» и «Тальерес Кордоба» была ничья с «Сан-Лоренсо».
«Банфилд» пропускал во всех десяти предыдущих матчах на своем поле.
«Архентинос Хуниорс»
«Архентинос Хуниорс» тем временем возглавляет таблицу, набрав в девяти матчах 19 очков. Правда, ближайшего преследователя клуб из Буэнос-Айреса опережает лишь по дополнительным показателям.
Победная серия команды Габриэля Милито составляет уже четыре матча, в которых она забила девять мячей.
«Архентинос Хуниорс» выиграл у «Сентраль Кордобы», «Тигре», «Барракас Сентраль» и «Бока Хуниорс».
«Архентинос Хуниорс» ни разу не проигрывал в девяти предыдущих матчах на своем поле (семь побед и две ничьи).
Прогноз и ставка
На «Банфилд» в этом матче можно поставить за 2.63, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу «Архентинос Хуниорс» — за 2.83.
Четыре из пяти предыдущих матче между этими командами завершились в пользу «Архентинос Хуниорс».
И глядя на то, как гости провели недавние матчи, скорее всего, они снова наберут три очка.
Ставка — победа «Архентинос Хуниорс» за 2.83.