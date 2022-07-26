«Банфилд» сыграет на своем поле против «Архентинос Хуниорс» в рамках десятого тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 26 июля, начало — в 01:00 мск. «Банфилд» — «Архентинос Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Банфилд»

«Банфилд» занимает 14-е место в турнирной таблице после девяти матчей, в которых набрал 12 очков. Расстояние до третьей строчки при этом составляет шесть очков.

Как ни странно, «Банфилд» начал июль с разгромной победы над «Бока Хуниорс». Команда Диего Дабове выиграла на поле легендарного клуба со счетом 3:0.

Но после этого «Банфилд» набрал лишь одно очко в трех следующих матчах. Между поражениями от «Унион Санта-Фе» и «Тальерес Кордоба» была ничья с «Сан-Лоренсо».

«Банфилд» пропускал во всех десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Архентинос Хуниорс»

«Архентинос Хуниорс» тем временем возглавляет таблицу, набрав в девяти матчах 19 очков. Правда, ближайшего преследователя клуб из Буэнос-Айреса опережает лишь по дополнительным показателям.

Победная серия команды Габриэля Милито составляет уже четыре матча, в которых она забила девять мячей.

Все прогнозы на футбол

«Архентинос Хуниорс» выиграл у «Сентраль Кордобы», «Тигре», «Барракас Сентраль» и «Бока Хуниорс».

«Архентинос Хуниорс» ни разу не проигрывал в девяти предыдущих матчах на своем поле (семь побед и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Банфилд» в этом матче можно поставить за 2.63, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу «Архентинос Хуниорс» — за 2.83.

Четыре из пяти предыдущих матче между этими командами завершились в пользу «Архентинос Хуниорс».

И глядя на то, как гости провели недавние матчи, скорее всего, они снова наберут три очка.

Ставка — победа «Архентинос Хуниорс» за 2.83.