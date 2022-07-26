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    «Архентинос Хуниорс» продлит победную серию

    «Банфилд» — «Архентинос Хуниорс». Прогноз (к. 283) и ставки на чемпионат Аргентины 26 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Банфилд» — «Архентинос Хуниорс»
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    Победная серия «Архентинос Хуниорс» составляет уже четыре матча
    «Банфилд» сыграет на своем поле против «Архентинос Хуниорс» в рамках десятого тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 26 июля, начало — в 01:00 мск. «Банфилд» — «Архентинос Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 26 Июля 2022 года
    Банфилд
  • Аргентина. Примера
    •  Банфилд 01:00 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс
  • Аргентина. Примера
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    «Банфилд»

    «Банфилд» занимает 14-е место в турнирной таблице после девяти матчей, в которых набрал 12 очков. Расстояние до третьей строчки при этом составляет шесть очков.

    Как ни странно, «Банфилд» начал июль с разгромной победы над «Бока Хуниорс». Команда Диего Дабове выиграла на поле легендарного клуба со счетом 3:0.

    Но после этого «Банфилд» набрал лишь одно очко в трех следующих матчах. Между поражениями от «Унион Санта-Фе» и «Тальерес Кордоба» была ничья с «Сан-Лоренсо».

    «Банфилд» пропускал во всех десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Архентинос Хуниорс»

    «Архентинос Хуниорс» тем временем возглавляет таблицу, набрав в девяти матчах 19 очков. Правда, ближайшего преследователя клуб из Буэнос-Айреса опережает лишь по дополнительным показателям.

    Победная серия команды Габриэля Милито составляет уже четыре матча, в которых она забила девять мячей.

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    «Архентинос Хуниорс» выиграл у «Сентраль Кордобы», «Тигре», «Барракас Сентраль» и «Бока Хуниорс».

    «Архентинос Хуниорс» ни разу не проигрывал в девяти предыдущих матчах на своем поле (семь побед и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Банфилд» в этом матче можно поставить за 2.63, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу «Архентинос Хуниорс» — за 2.83.

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    Четыре из пяти предыдущих матче между этими командами завершились в пользу «Архентинос Хуниорс».

    И глядя на то, как гости провели недавние матчи, скорее всего, они снова наберут три очка.

    Ставка — победа «Архентинос Хуниорс» за 2.83.

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    «Банфилд» — «Архентинос Хуниорс»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. «Архентинос Хуниорс» продлит победную серию
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