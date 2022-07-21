«Ворскла» сыграет против АИКом. Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 21 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Ворскла» — АИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

По итогам прошлого сезона «Ворскла» заняла четвертое место в чемпионате Украины, вторая часть которого не была доиграна по известным причинам.

Таким образом, полтавский клуб, которого опередили «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1», получил возможность сыграть в Лиге конференций.

Грядущий поединок будет первым официальным для коллектива в 2022 году.

Все прогнозы на Лигу конференций

Нынешним летом команда провела лишь две товарищеские встречи, одну из которых проиграла и одну выиграла.

АИК

В прошлом сезоне АИК финишировал на второй позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Швеции «Мальме» по дополнительным показателям.

Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

В текущем розыгрыше своего национального чемпионата команда занимает третью строчку, отставая от лидера «Хакена» на три очка.

Благодаря победе над «Кальмаром» в прошлом туре шведского первенства клуб прервал безвыигрышную серию из четырех поединков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.