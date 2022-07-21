«Ворскла»
По итогам прошлого сезона «Ворскла» заняла четвертое место в чемпионате Украины, вторая часть которого не была доиграна по известным причинам.
Таким образом, полтавский клуб, которого опередили «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1», получил возможность сыграть в Лиге конференций.
Грядущий поединок будет первым официальным для коллектива в 2022 году.
Все прогнозы на Лигу конференций
Нынешним летом команда провела лишь две товарищеские встречи, одну из которых проиграла и одну выиграла.
АИК
В прошлом сезоне АИК финишировал на второй позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Швеции «Мальме» по дополнительным показателям.
Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.
В текущем розыгрыше своего национального чемпионата команда занимает третью строчку, отставая от лидера «Хакена» на три очка.
Благодаря победе над «Кальмаром» в прошлом туре шведского первенства клуб прервал безвыигрышную серию из четырех поединков.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.