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    Совладает ли «Ворскла» с АИКом?

    «Ворскла» — АИК. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Ворскла» сыграет против АИКом. Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 21 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Ворскла» — АИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ворскла»

    По итогам прошлого сезона «Ворскла» заняла четвертое место в чемпионате Украины, вторая часть которого не была доиграна по известным причинам.

    Таким образом, полтавский клуб, которого опередили «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1», получил возможность сыграть в Лиге конференций.

    Грядущий поединок будет первым официальным для коллектива в 2022 году.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Нынешним летом команда провела лишь две товарищеские встречи, одну из которых проиграла и одну выиграла.

    АИК

    В прошлом сезоне АИК финишировал на второй позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Швеции «Мальме» по дополнительным показателям.

    Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

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    • В текущем розыгрыше своего национального чемпионата команда занимает третью строчку, отставая от лидера «Хакена» на три очка.

    Благодаря победе над «Кальмаром» в прошлом туре шведского первенства клуб прервал безвыигрышную серию из четырех поединков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

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    «Ворскла» — АИК: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Совладает ли «Ворскла» с АИКом?
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