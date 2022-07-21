В четверг, 21 июля, в первом матче 2-го раунда отбора нидерландский «АЗ Алкмар» на своем поле сыграет против «Тузла Сити» из Боснии. Игра начнется в 21:30 по мск. «АЗ Алкмар» — «Тузла Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмар»

Прошлый чемпионат Нидерландов «АЗ Алкмар» закончил на пятом месте в турнирной таблице и завоевал право выступить в еврокубках только по итогам дополнительной квалификации.

На полуфинальной стадии плей-офф «сырные фермеры» не без труда справились с «Херенвеном», а в финальном противостоянии одолели «Витесс», проиграв 0:1 в гостях и победив 6:1 дома.

В прошлом сезоне нидерландский коллектив тоже принял участие в розыгрыше Лиги конференций. И на групповом этапе он занял первое место в квартете с румынским «ЧФР Клуж», чешским «Яблонцем» и датским «Раннерсом».

Все прогнозы на футбол

В плей-офф «АЗ Алкмар» прекратил борьбу на первом же сопернике, проиграв противостояние норвежскому «Буде/ Глимт» (2:2 и 1:2).

«Тузла Сити»

Прошлый сезон «Тузла Сити» может занести себе в актив. Коллектив впервые в своей истории завоевал серебряные медали первенства Боснии и Герцеговины.

И благодаря этому команда получила возможность выступить в дебютном для себе еврокубковом турнире, начав с первого раунда отбора Лиги конференций.

В нем «Тузла Сити» легко справилась с клубом из Сан-Марино «Тре Пенне», дважды обыграв его. Сперва боснийцы победили соперника в гостях 2:0, после чего разнесли его и на своем поле — 6:0.

Отметим, что сейчас у коллектива 8-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой он трижды победил и расписал пять мировых исходов.

Прогноз и ставка на «АЗ Алкмар» — «Тузла Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «АЗ Алкмар» предлагают — 1.11.

На викторию «Тузла Сити» дают — 21.00, ничья оценена — в 7.70.

Вряд ли у скромного боснийского дебютанта еврокубков есть хоть какие-то шансы в матче против крепкого еврокубкового бойца в лице «АЗ Алкмар».