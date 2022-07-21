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    «Серные фермеры» разгромят дебютанта?

    «АЗ Алкмар» — «Тузла Сити». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Тузла Сити»
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    «АЗ Алкмар»
    В четверг, 21 июля, в первом матче 2-го раунда отбора нидерландский «АЗ Алкмар» на своем поле сыграет против «Тузла Сити» из Боснии. Игра начнется в 21:30 по мск. «АЗ Алкмар» — «Тузла Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 21:30 Тузла Сити Тузла Сити
  • Симин Хан
    •

    «АЗ Алкмар»

    Прошлый чемпионат Нидерландов «АЗ Алкмар» закончил на пятом месте в турнирной таблице и завоевал право выступить в еврокубках только по итогам дополнительной квалификации.

    На полуфинальной стадии плей-офф «сырные фермеры» не без труда справились с «Херенвеном», а в финальном противостоянии одолели «Витесс», проиграв 0:1 в гостях и победив 6:1 дома.

    В прошлом сезоне нидерландский коллектив тоже принял участие в розыгрыше Лиги конференций. И на групповом этапе он занял первое место в квартете с румынским «ЧФР Клуж», чешским «Яблонцем» и датским «Раннерсом».

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    В плей-офф «АЗ Алкмар» прекратил борьбу на первом же сопернике, проиграв противостояние норвежскому «Буде/ Глимт» (2:2 и 1:2).

    «Тузла Сити»

    Прошлый сезон «Тузла Сити» может занести себе в актив. Коллектив впервые в своей истории завоевал серебряные медали первенства Боснии и Герцеговины.

    И благодаря этому команда получила возможность выступить в дебютном для себе еврокубковом турнире, начав с первого раунда отбора Лиги конференций.

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    • В нем «Тузла Сити» легко справилась с клубом из Сан-Марино «Тре Пенне», дважды обыграв его. Сперва боснийцы победили соперника в гостях 2:0, после чего разнесли его и на своем поле — 6:0.

    Отметим, что сейчас у коллектива 8-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой он трижды победил и расписал пять мировых исходов.

    Прогноз и ставка на «АЗ Алкмар» — «Тузла Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «АЗ Алкмар» предлагают — 1.11.

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    На викторию «Тузла Сити» дают — 21.00, ничья оценена — в 7.70.

    Вряд ли у скромного боснийского дебютанта еврокубков есть хоть какие-то шансы в матче против крепкого еврокубкового бойца в лице «АЗ Алкмар».

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    «АЗ Алкмар» — «Тузла Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Серные фермеры» разгромят дебютанта?
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