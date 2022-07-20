«Кавасаки Фронтале» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 13:30 мск. «Кавасаки Фронтале» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кавасаки Фронтале»

Эта команда в нынешнем чемпионате Японии заняла 3 место. Отставание от чемпиона составляет 8 очков.

Разумеется, «Кавасаки Фронтале» в новом сезоне планирует побороться за самые высокие места. Да и два матча в запасе явно дают шансы на успех.

В своем предыдущем матче команда добыла победу. «Гамба Осака» была просто таки разгромлена (4:0).

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Наверняка в матче с парижанами японцы будут пытаться не ударить лицом в грязь. Так что сидеть в обороне команда не собирается.

ПСЖ

Эта команда прекрасно проявила себя в минувшем сезоне. Парижане вернули себе чемпионство, да и вообще смотрелись выгодно и лихо.

ПСЖ только начал проводить контрольные поединки. В премьерном из них парижане переиграли «Кевийи Руан» (2:0).

На месте все лидеры команды. Причем от Лионеля Месси в нынешнем сезоне логично ожидается увеличение голевой отдачи.

В этом поединки тренерский штаб парижан наверняка произведет ротацию состава. Так что свой шанс получит и перспективная молодежь.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.30, на ничью за 6.98, а на «Кавасаки Фронтале» — за 8.49.

«Кавасаки Фронтале» неплохо выступает в своем чемпионате.

ПСЖ наверняка будет активно атаковать .

Парижане сильнее классом, и постараются это продемонстрировать даже в контрольной встрече. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.72.