«Кавасаки Фронтале»
Эта команда в нынешнем чемпионате Японии заняла 3 место. Отставание от чемпиона составляет 8 очков.
Разумеется, «Кавасаки Фронтале» в новом сезоне планирует побороться за самые высокие места. Да и два матча в запасе явно дают шансы на успех.
В своем предыдущем матче команда добыла победу. «Гамба Осака» была просто таки разгромлена (4:0).
Наверняка в матче с парижанами японцы будут пытаться не ударить лицом в грязь. Так что сидеть в обороне команда не собирается.
ПСЖ
Эта команда прекрасно проявила себя в минувшем сезоне. Парижане вернули себе чемпионство, да и вообще смотрелись выгодно и лихо.
ПСЖ только начал проводить контрольные поединки. В премьерном из них парижане переиграли «Кевийи Руан» (2:0).
На месте все лидеры команды. Причем от Лионеля Месси в нынешнем сезоне логично ожидается увеличение голевой отдачи.
В этом поединки тренерский штаб парижан наверняка произведет ротацию состава. Так что свой шанс получит и перспективная молодежь.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.30, на ничью за 6.98, а на «Кавасаки Фронтале» — за 8.49.
«Кавасаки Фронтале» неплохо выступает в своем чемпионате.
ПСЖ
Парижане сильнее классом, и постараются это продемонстрировать даже в контрольной встрече. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.72.