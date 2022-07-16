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    Очередной успех «Ислочи»?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 июля 2022 года

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    «Ислочь»
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 июля, начало — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Июля 2022 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 18:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
    •

    «Торпедо-БелАЗ»

    Эта команда нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Нынешнее 9 место вряд ли назовешь высоким для жодинцев.

    «Торпедо-БелАЗ» забило всего 15 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущено 16 мячей.

    Минувший тур чемпионата принес команде важнейшие три пункта. «Торпедо-БелАЗ» на выезде минимально одолело брестское «Динамо».

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    Матчи с «Ислочью» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Торпедо-БелАЗ» выиграло один раз при одном же поражении.

    «Ислочь»

    «Ислочь» в нынешнем чемпионате выступает превосходно. Шутка ли, но команда находится в группе лидеров, занимая 3 место.

    Команда в 14 матчах забила 22 раза. А вот в свои ворота «Ислочь» пропустила уже 16 мячей.

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    • А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Ислочь» победила. Дома был обыгран кризисный «Витебск» (2:0).

    «Ислочь» из пяти последних матчей выиграла четыре при одной ничьей. Так что команда наверняка продолжит свою успешную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.21, на ничью за 3.34, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 3.07.

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    «Торпедо-БелАЗ» в нынешнем сезоне крайне нестабильно.

    «Ислочь» проводит весьма продуктивный отрезок.

    Гости по игре выглядят явно сильнее жодинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Ислочи» с коэффициентом 2.21.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. Очередной успех «Ислочи»?
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