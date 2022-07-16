«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 июля, начало — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Эта команда нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Нынешнее 9 место вряд ли назовешь высоким для жодинцев.

«Торпедо-БелАЗ» забило всего 15 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущено 16 мячей.

Минувший тур чемпионата принес команде важнейшие три пункта. «Торпедо-БелАЗ» на выезде минимально одолело брестское «Динамо».

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Матчи с «Ислочью» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Торпедо-БелАЗ» выиграло один раз при одном же поражении.

«Ислочь»

«Ислочь» в нынешнем чемпионате выступает превосходно. Шутка ли, но команда находится в группе лидеров, занимая 3 место.

Команда в 14 матчах забила 22 раза. А вот в свои ворота «Ислочь» пропустила уже 16 мячей.

А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Ислочь» победила. Дома был обыгран кризисный «Витебск» (2:0).

«Ислочь» из пяти последних матчей выиграла четыре при одной ничьей. Так что команда наверняка продолжит свою успешную серию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.21, на ничью за 3.34, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 3.07.

«Торпедо-БелАЗ» в нынешнем сезоне крайне нестабильно.

«Ислочь» проводит весьма продуктивный отрезок .

Гости по игре выглядят явно сильнее жодинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Ислочи» с коэффициентом 2.21.