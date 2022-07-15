«Гомель»
Эта команда проводит вполне себе продуктивный сезон. Нынешнее 6 место видится в этом плане вполне показательным.
«Гомель» забил всего 18 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущено всего 14 мячей.
Минувший тур чемпионата принес команде один зачетный пункт. «Гомель» на выезде расписал сухую ничью с «Энергетиком-БГУ».
Матчи с минчанами традиционно складываются для команды удачно. Из пяти последних очных поединков «Гомель» выиграл трижды при одном поражении.
«Минск»
«Минск» проводит довольно хороший турнирный отрезок. Команда находится в группе лидеров, и вполне способна побороться за медали чемпионата.
В чемпионате «Минск» на данный момент занимает 5 место. При этом забивают минчане достаточно много — 24 гола в 14 матчах.
А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии минчане разжились одним баллом. Дома «Минск» не дал себя обыграть БАТЭ (2:2).
Егор Богомольский и Антон Шрамченко являются одними из открытий нынешнего чемпионата. Наверняка эти игроки вновь скажут свое веское слово.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 2.32, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 2.88.
«Гомель» уже два месяца не знает горечи поражений.
Минчане выглядят сильнее соперника, что и покажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» с коэффициентом 2.88.