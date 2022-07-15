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    «Минск» переиграет гомельчан

    «Гомель» — «Минск». Прогноз, ставка (к. 2.88) на футбол, чемпионат Белоруссии, 15 июля 2022 года

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    «Минск»
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Минск» в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 15 июля, начало — в 20:00 мск. «Гомель» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 15 Июля 2022 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 20:00 Минск Минск
  • Минск
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    «Гомель»

    Эта команда проводит вполне себе продуктивный сезон. Нынешнее 6 место видится в этом плане вполне показательным.

    «Гомель» забил всего 18 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущено всего 14 мячей.

    Минувший тур чемпионата принес команде один зачетный пункт. «Гомель» на выезде расписал сухую ничью с «Энергетиком-БГУ».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с минчанами традиционно складываются для команды удачно. Из пяти последних очных поединков «Гомель» выиграл трижды при одном поражении.

    «Минск»

    «Минск» проводит довольно хороший турнирный отрезок. Команда находится в группе лидеров, и вполне способна побороться за медали чемпионата.

    В чемпионате «Минск» на данный момент занимает 5 место. При этом забивают минчане достаточно много — 24 гола в 14 матчах.

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    • А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии минчане разжились одним баллом. Дома «Минск» не дал себя обыграть БАТЭ (2:2).

    Егор Богомольский и Антон Шрамченко являются одними из открытий нынешнего чемпионата. Наверняка эти игроки вновь скажут свое веское слово.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 2.32, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 2.88.

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    «Гомель» уже два месяца не знает горечи поражений.

    «Минск» прекрасно атакует, плюс в отличной форме находятся лидеры команды.

    Минчане выглядят сильнее соперника, что и покажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» с коэффициентом 2.88.

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    «Гомель» — «Минск»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. «Минск» переиграет гомельчан
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