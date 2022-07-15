«Гомель» сыграет на своем поле с «Минск» в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 15 июля, начало — в 20:00 мск. «Гомель» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гомель»

Эта команда проводит вполне себе продуктивный сезон. Нынешнее 6 место видится в этом плане вполне показательным.

«Гомель» забил всего 18 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущено всего 14 мячей.

Минувший тур чемпионата принес команде один зачетный пункт. «Гомель» на выезде расписал сухую ничью с «Энергетиком-БГУ».

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Матчи с минчанами традиционно складываются для команды удачно. Из пяти последних очных поединков «Гомель» выиграл трижды при одном поражении.

«Минск»

«Минск» проводит довольно хороший турнирный отрезок. Команда находится в группе лидеров, и вполне способна побороться за медали чемпионата.

В чемпионате «Минск» на данный момент занимает 5 место. При этом забивают минчане достаточно много — 24 гола в 14 матчах.

А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии минчане разжились одним баллом. Дома «Минск» не дал себя обыграть БАТЭ (2:2).

Егор Богомольский и Антон Шрамченко являются одними из открытий нынешнего чемпионата. Наверняка эти игроки вновь скажут свое веское слово.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 2.32, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 2.88.

«Гомель» уже два месяца не знает горечи поражений.

«Минск» прекрасно атакует , плюс в отличной форме находятся лидеры команды.

Минчане выглядят сильнее соперника, что и покажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» с коэффициентом 2.88.