В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций в Люксембурге встретятся «Дифферданж» и «Олимпия» Любляна. Начало игры — в 20:30 по мск. «Дифферданж» — «Олимпия» Любляна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дифферданж»

В первом поединке клуб увез ничью из Словении со счетом 1:1, поэтому имеет хорошие шансы на успех в случае любой победы.

Эта команда в минувшем чемпионате Люксембурга выступила неплохо. Итоговое 2-е место с пятиочковым отставанием от чемпиона вряд ли можно назвать провалом.

Последние девять поединков во всех турнирах «Дифферданж» не знает поражений при шести победах и трех ничьих.

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Тем не менее, две из трех мировых пришлись на две последние игры, одна из которых была товарищеской встречей.

«Олимпия» Любляна

Домашняя ничья 1:1 в первом матче означает, что клубу нужно только побеждать в ответном поединке, чтобы пройти дальше.

По итогам минувшего сезона «Олимпия» Любляна заняла не слишком успешное для счебя итоговое 3 место в чемпионате Словении.

Атака команды действует относительно результативно. «Олимпия» Любляна в 36 матчах чемпионата настреляла 53 мяча.

В последних 10 матчах во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и четырех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — после 75-й минуты выигрывать будет «Олимпия» Любляна за 2,05.