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    Пройдет ли «Олимпию» «Дифферданж»?

    «Дифферданж» — «Олимпия» Любляна. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дифферданж» — «Олимпия» Любляна
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    «Олимпия» Любляна сыграла вничью в первом матче дома
    В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций в Люксембурге встретятся «Дифферданж» и «Олимпия» Любляна. Начало игры — в 20:30 по мск. «Дифферданж» — «Олимпия» Любляна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дифферданж»

    В первом поединке клуб увез ничью из Словении со счетом 1:1, поэтому имеет хорошие шансы на успех в случае любой победы.

    Эта команда в минувшем чемпионате Люксембурга выступила неплохо. Итоговое 2-е место с пятиочковым отставанием от чемпиона вряд ли можно назвать провалом.

    Последние девять поединков во всех турнирах «Дифферданж» не знает поражений при шести победах и трех ничьих.

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    Тем не менее, две из трех мировых пришлись на две последние игры, одна из которых была товарищеской встречей.

    «Олимпия» Любляна

    Домашняя ничья 1:1 в первом матче означает, что клубу нужно только побеждать в ответном поединке, чтобы пройти дальше.

    По итогам минувшего сезона «Олимпия» Любляна заняла не слишком успешное для счебя итоговое 3 место в чемпионате Словении.

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    • Атака команды действует относительно результативно. «Олимпия» Любляна в 36 матчах чемпионата настреляла 53 мяча.

    В последних 10 матчах во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и четырех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — после 75-й минуты выигрывать будет «Олимпия» Любляна за 2,05.

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    «Дифферданж» — «Олимпия» Любляна: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Олимпию» «Дифферданж»?
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