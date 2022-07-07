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    «Петрокуб» с крупным счётом переиграет мальтийцев

    «Флориана» — «Петрокуб». Прогноз, ставка (к.2.42) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    ФК «Флориана» — участник квалификации Лиги конференций
    «Флориана» дома принимает «Петрокуб» в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 7 июля, начало — в 20:00 по мск. «Флориана» — «Петрокуб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Флориана
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Флориана 20:00 Петрокуб Петрокуб
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Флориана»

    Второй по титулованности клуб своей страны. В активе команды 26 чемпионств и 18 национальных кубков.

    «Флориана» постоянный участник еврокубков. Более 20 раз играла в квалифицкации Лиги чемпионов. Но дальше второго раунда не проходила.

    Коэффициенты матча Флориана — Петрокуб

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.78
  • Ставка
    •

    В прошедшем чемпионате Мальты «Флориана» отдала титул чемпиона «Хиберниансу». Соперников разделили всего 3 очка.

    В последний раз «Флориана» играла в еврокубках 2 года назад. Команда из Мальты стартовала в Лиге чемпионов, где уступила лучшему клубу Румынии — ЧФР «Клуж» (0:2).

    «Петрокуб»

    Вице-чемпион Молдавии мечтает о чемпионском титуле и квалификации Лиги чемпионов. «Петрокуб» — главный конкурент «Шерифа» в битве за золото.

    Профессиональный клуб из Хынчешт. С 2015 года в высшей лиге Молдавии. С нового сезона Суперлига.

    Второй год подряд «Петрокуб» выигрывает серебряные медали. До этого три сезона завершали с бронзовой наградой.

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    Единственный трофей хынчештская команда выиграла в 2020-м году. «Петрокуб» стал обладателем Кубка Молдавии.

    В еврокубках «Петрокуб» играл 4 раза. Трижды команда провалилась в 1-м раунде Лиги Европы. А в прошлом сезоне дошла до 2-й стадии отбора Лиги конференций. Хынчешты уступили турецкому «Сивасспору» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Флорианы» в этом мтаче можно поставить за 4.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Петрокуба» — за 1.85

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    Прогноз: «Петрокуб» фаворит пары. Молдавская команда успешно играет на евроарене с клубами карликовых государств.

    Ставка — победа «Петрокуба» с форой (-1) за 2.42

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    «Флориана» — «Петрокуб»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Петрокуб» с крупным счётом переиграет мальтийцев
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