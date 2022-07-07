«Флориана» дома принимает «Петрокуб» в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 7 июля, начало — в 20:00 по мск. «Флориана» — «Петрокуб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флориана»

Второй по титулованности клуб своей страны. В активе команды 26 чемпионств и 18 национальных кубков.

«Флориана» постоянный участник еврокубков. Более 20 раз играла в квалифицкации Лиги чемпионов. Но дальше второго раунда не проходила.

Коэффициенты матча Флориана — Петрокуб 1 4.50 X 3.75 2 1.78 Ставка

В прошедшем чемпионате Мальты «Флориана» отдала титул чемпиона «Хиберниансу». Соперников разделили всего 3 очка.

В последний раз «Флориана» играла в еврокубках 2 года назад. Команда из Мальты стартовала в Лиге чемпионов, где уступила лучшему клубу Румынии — ЧФР «Клуж» (0:2).

«Петрокуб»

Вице-чемпион Молдавии мечтает о чемпионском титуле и квалификации Лиги чемпионов. «Петрокуб» — главный конкурент «Шерифа» в битве за золото.

Профессиональный клуб из Хынчешт. С 2015 года в высшей лиге Молдавии. С нового сезона Суперлига.

Второй год подряд «Петрокуб» выигрывает серебряные медали. До этого три сезона завершали с бронзовой наградой.

Все прогнозы на Лигу конференций

Единственный трофей хынчештская команда выиграла в 2020-м году. «Петрокуб» стал обладателем Кубка Молдавии.

В еврокубках «Петрокуб» играл 4 раза. Трижды команда провалилась в 1-м раунде Лиги Европы. А в прошлом сезоне дошла до 2-й стадии отбора Лиги конференций. Хынчешты уступили турецкому «Сивасспору» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Флорианы» в этом мтаче можно поставить за 4.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Петрокуба» — за 1.85

Прогноз: «Петрокуб» фаворит пары. Молдавская команда успешно играет на евроарене с клубами карликовых государств.

Ставка — победа «Петрокуба» с форой (-1) за 2.42