«Интернасьональ»
Эта команда нынешний чемпионат Бразилии проводит довольно неудачно. Нынешнее 5 место явно не устраивает.
С атакой у команды дела обстоят весьма проблематично. Игроки «Интернасьоналя» в 15 матчах забили всего 22 раза.
В минувшем туре «Интернасьональ» потерял важнейшие очки. Команда на выезде не смогла обыграть «Сеару» (1:1).
Первый поединок с чилийцами сложился для команды неудачно. «Интернасьональ» проиграл со счетом 2:0.
«Коло-Коло»
«Коло-Коло» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. На данный момент команда находится на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Чили.
Причем «Коло-Коло» шикарно атакует — 30 мячей в 16 матчах. И с обороной все в полном порядке: пропущено всего 11 мячей.
В предыдущем туре своего чемпионата «Коло-Коло» потерял два очка. На выезде команда не сумела одолеть «Эвертон Де Вина» (1:1).
Надежная оборона и сильная атака могут помочь команде и на сей раз. Да и вообще, чилийцы смотрятся мощно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интернасьональ» за 1.70, на ничью за 3.70, а на «Коло-Коло» — за 5.10.
«Интернасьональ»
«Коло-Коло» будет стараться найти свой шанс в контратаке.
Чилийцы проводят очень сильный сезон. Наши прогноз и ставка — Победа «Коло-Коло» или ничья с коэффициентом 2.17.