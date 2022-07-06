«Интернасьональ» сыграет на своем поле с «Коло-Коло» в рамках 1/8 финала Южноамериканского кубка. Матч пройдет 6 июля, начало — в 03:30 мск. «Интернасьональ» — «Коло-Коло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьональ»

Эта команда нынешний чемпионат Бразилии проводит довольно неудачно. Нынешнее 5 место явно не устраивает.

С атакой у команды дела обстоят весьма проблематично. Игроки «Интернасьоналя» в 15 матчах забили всего 22 раза.

В минувшем туре «Интернасьональ» потерял важнейшие очки. Команда на выезде не смогла обыграть «Сеару» (1:1).

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Первый поединок с чилийцами сложился для команды неудачно. «Интернасьональ» проиграл со счетом 2:0.

«Коло-Коло»

«Коло-Коло» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. На данный момент команда находится на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Чили.

Причем «Коло-Коло» шикарно атакует — 30 мячей в 16 матчах. И с обороной все в полном порядке: пропущено всего 11 мячей.

В предыдущем туре своего чемпионата «Коло-Коло» потерял два очка. На выезде команда не сумела одолеть «Эвертон Де Вина» (1:1).

Надежная оборона и сильная атака могут помочь команде и на сей раз. Да и вообще, чилийцы смотрятся мощно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интернасьональ» за 1.70, на ничью за 3.70, а на «Коло-Коло» — за 5.10.

«Интернасьональ» имеет проблемы с реализацией .

«Коло-Коло» будет стараться найти свой шанс в контратаке.

Чилийцы проводят очень сильный сезон. Наши прогноз и ставка — Победа «Коло-Коло» или ничья с коэффициентом 2.17.