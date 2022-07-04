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    Кто будет среди лидеров?

    «Уракан» — «Ривер Плейт». Прогноз (к. 2.00), ставки на футбол, чемпионат Аргентины, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уракан» — «Ривер Плейт»
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    «Уракан» не знает поражений четыре матча кряду
    В матче 6 тура чемпионата Аргентины состоится поединок «Уракан» — «Ривер Плейт», который пройдет на стадионе «Томас Адольфо Дуко». Начало 4 июля в 03:00 мск. «Уракан» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Уракан»

    За 5 туров хозяева набрали 5 очков, при этом начали они с поражения от «Расинга» (0:2). После этого пошла серия без фиаско.

    «Уракан» смог добиться победы над «Росарио Сентраль» (2:0). Следом пошли ничьи в матчах против «Дефенсы и Хустисии» (1:1) и «Атлетико Тукуман» (0:0).

    В прошлом туре коллектив вернулся к победам, когда переиграл на выезде «Колон» (1:0), и теперь занимает 11-ю позицию в пяти очках от лидера.

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    Еще перед стартом лиги «Атлетико» вылетел из Кубка Аргентины на стадии 1/32, где проиграл «Депортиво Мадрин» в серии пенальти.

    «Ривер Плейт»

    Со старта турнира у «Миллионеров» была только две победы. Они покуражились в матче с «Унион Санта-Фе» (5:1) и переиграли «Ланус» (2:1).

    До этого за 3 тура команда потеряла 7 баллов, поскольку проиграла «Колону» 0:1, сыграла вничью с «Тукуманом» 0:0 и «Дефенсой» 0:0.

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    • После этого «Ривер Плейт» находится на 10-й позиции в таблице Примеры с восемью очками, что в пяти пунктах от лидера.

    Клуб уверенно выиграл свою группу в Копа Либертадорес и вышел в плей-офф турнира, где в первой игре 1/8 финала уступили на выезде «Велес Сарсфилд» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

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    «Уракан» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто будет среди лидеров?
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