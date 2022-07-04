В матче 6 тура чемпионата Аргентины состоится поединок «Уракан» — «Ривер Плейт», который пройдет на стадионе «Томас Адольфо Дуко». Начало 4 июля в 03:00 мск. «Уракан» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уракан»

За 5 туров хозяева набрали 5 очков, при этом начали они с поражения от «Расинга» (0:2). После этого пошла серия без фиаско.

«Уракан» смог добиться победы над «Росарио Сентраль» (2:0). Следом пошли ничьи в матчах против «Дефенсы и Хустисии» (1:1) и «Атлетико Тукуман» (0:0).

В прошлом туре коллектив вернулся к победам, когда переиграл на выезде «Колон» (1:0), и теперь занимает 11-ю позицию в пяти очках от лидера.

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Еще перед стартом лиги «Атлетико» вылетел из Кубка Аргентины на стадии 1/32, где проиграл «Депортиво Мадрин» в серии пенальти.

«Ривер Плейт»

Со старта турнира у «Миллионеров» была только две победы. Они покуражились в матче с «Унион Санта-Фе» (5:1) и переиграли «Ланус» (2:1).

До этого за 3 тура команда потеряла 7 баллов, поскольку проиграла «Колону» 0:1, сыграла вничью с «Тукуманом» 0:0 и «Дефенсой» 0:0.

После этого «Ривер Плейт» находится на 10-й позиции в таблице Примеры с восемью очками, что в пяти пунктах от лидера.

Клуб уверенно выиграл свою группу в Копа Либертадорес и вышел в плей-офф турнира, где в первой игре 1/8 финала уступили на выезде «Велес Сарсфилд» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.