«Касива Рейсол» сыграет на своем поле против «Касимы Антлерс» в 19-м туре чемпионата Японии. Матч пройдет 2 июля, начало — в 12:30 мск. «Касива Рейсол» — «Касима Антлерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Касива Рейсол»

«Касива» занимает пятое место в таблице японского чемпионата после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрала 30 очков. Отставание от первой строчки составляет семь очков.

Как раз в предыдущем туре «Касива» встречалась с лидером — «Йокогамой Маринос». Результат, конечно, разочаровал, «Рейсол» проиграли со счетом 0:4.

Зато перед этим у «Касивы» была серия из пяти побед. И на этом отрезке команда Нелсиньо Баптисты забила 15 мячей.

Кроме того, «Касива» выиграла два предыдущих домашних матча с общим счетом 6:2. Правда, перед этим у нее была неприятная серия из четырех матчей без побед на своем поле (три поражения и ничья).

«Касима Антлерс»

«Касима» тем временем находится на второй строчке, набрав в 18-ти матчах 34 очка.

Беспроигрышная серия «Антлерс» составляет уже четыре матча — три победы и ничья. В предыдущем туре «Касима» не смогла выиграть у «Нагоя Грампус» — встреча завершилась со счетом 1:1.

При этом у «Антлерс» в 15-ти предыдущих матчах лишь три поражения. Правда, во всех случаях они проигрывали на выезде.

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«Касима» ни разу не выиграла в четырех предыдущих матчах чемпионата Японии на выезде.

Прогноз и ставка

На «Касиву Рейсол» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Касимы» — за 2.15.

В начале марта «Касима» с трудом выиграла у «Касивы» на своем поле. Тогда зрители увидели лишь один забитый мяч.

Но перед этим команды провели четыре результативных матча. Во всех случаях прошли ставки и на «обе забьют», и на «тотал больше 2,5».

Скорее всего, предстоящая игра тоже не разочарует болельщиков. Судя по недавним матчам с участием этих команд, как минимум три мяча на двоих они вполне способны организовать.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.