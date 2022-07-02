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    «Касива Рейсол» возьмет реванш у «Касимы Антлерс»?

    «Касива Рейсол» — «Касима Антлерс». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Японии 2 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Касива Рейсол» — «Касима Антлерс»
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    «Касима» ни разу не выиграла в четырех предыдущих матчах чемпионата Японии на выезде
    «Касива Рейсол» сыграет на своем поле против «Касимы Антлерс» в 19-м туре чемпионата Японии. Матч пройдет 2 июля, начало — в 12:30 мск. «Касива Рейсол» — «Касима Антлерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Касива Рейсол»

    «Касива» занимает пятое место в таблице японского чемпионата после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрала 30 очков. Отставание от первой строчки составляет семь очков.

    Как раз в предыдущем туре «Касива» встречалась с лидером — «Йокогамой Маринос». Результат, конечно, разочаровал, «Рейсол» проиграли со счетом 0:4.

    Зато перед этим у «Касивы» была серия из пяти побед. И на этом отрезке команда Нелсиньо Баптисты забила 15 мячей.

    Кроме того, «Касива» выиграла два предыдущих домашних матча с общим счетом 6:2. Правда, перед этим у нее была неприятная серия из четырех матчей без побед на своем поле (три поражения и ничья).

    «Касима Антлерс»

    «Касима» тем временем находится на второй строчке, набрав в 18-ти матчах 34 очка.

    Беспроигрышная серия «Антлерс» составляет уже четыре матча — три победы и ничья. В предыдущем туре «Касима» не смогла выиграть у «Нагоя Грампус» — встреча завершилась со счетом 1:1.

    При этом у «Антлерс» в 15-ти предыдущих матчах лишь три поражения. Правда, во всех случаях они проигрывали на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    «Касима» ни разу не выиграла в четырех предыдущих матчах чемпионата Японии на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Касиву Рейсол» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Касимы» — за 2.15.

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    В начале марта «Касима» с трудом выиграла у «Касивы» на своем поле. Тогда зрители увидели лишь один забитый мяч.

    Но перед этим команды провели четыре результативных матча. Во всех случаях прошли ставки и на «обе забьют», и на «тотал больше 2,5».

    Скорее всего, предстоящая игра тоже не разочарует болельщиков. Судя по недавним матчам с участием этих команд, как минимум три мяча на двоих они вполне способны организовать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

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    «Касива Рейсол» — «Касима Антлерс»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на футбол. «Касива Рейсол» возьмет реванш у «Касимы Антлерс»?
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