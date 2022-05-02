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    «Кайрат» совершит блицкриг

    «Кайрат» — «Кызыл-Жар». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, чемпионат Казахстана, 2 мая 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Кызыл-Жар»
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    Курбан Бердыев
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Кызыл-Жаром» в рамках 9-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 2 мая, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Кызыл-Жар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 02 Мая 2022 года
    Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 16:00 Кызыл-Жар Кызыл-Жар
  • Петропавловск
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    «Кайрат»

    Старт у этого клуба получился неожиданно слабым. Сейчас «Кайрат» находится на скромном для себя 6 месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

    Зато Хосе Канте забил 5 мячей в 8 командных. Гвинеец смотрится очень выгодно, плюс наверняка способен прибавить.

    В минувшем туре «Кайрат» вновь остался без победы. На выезде команда потерпела поражение от «Ордабасов» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Кызыл-Жара» команда исторически играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза огорчили друг друга.

    «Кызыл-Жар»

    Эта команда стартовала, в целом, на своем уровне. «Кызыл-Жару» изначально предсказывали нелегкую борьбу за выживание, и 13 текущая позиция эти прогнозы только подтверждает.

    Сейчас в активе команды 6 набранных очков. Учитывая высокую плотность в таблице, «Кызыл-Жар» может быстро поправить свои дела.

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  • 28/04/2022

    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Кызыл-Жар» разжился одним баллом. Дома команда не сумела одолеть «Мактаарал» (1:1).

    «Кызыл-Жар» не побеждает уже на протяжении календарного месяца. Причем чаще всего команда завершает поединки мировыми.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.52, на ничью за 3.96, а на «Кызыл-Жар» — за 6.60.

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    «Кайрат» намеревается приблизиться к лидирующей группе.

    «Кызыл-Жар» давненько не познавал вкуса побед.

    «Кайрат» на голову сильнее соперника, и явно не собирается откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.

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    «Кайрат» — «Кызыл-Жар»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. «Кайрат» совершит блицкриг
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