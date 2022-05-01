«Арсенал» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая в Лондоне, начало — в 18:30 мск. «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 34-х сыгранных матчей, в которых набрал 52 очка.

Очевидно, что «Вест Хэм» уже выпал из гонки за место в топ-4. В лучшем случае «молотобойцы» финишируют пятыми или шестыми, но и это маловероятно.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Арсенал Лондон 1 4.50 X 3.85 2 1.75 Ставка

«Вест Хэм» заметно сбавил обороты в АПЛ на фоне своего продвижения в Лиге Европы.

Правда, первый полуфинальный матч с «Айнтрахтом» подарил не очень много позитивных эмоций — команда Дэвида Мойеса проиграла немцам на своем поле со счетом 1:2.

Между тем, стоит отметить, что «Вест Хэм» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах на своем поле в рамках АПЛ — четыре победы и две ничьи.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на четвертой строчке, имея в своем активе 60 очков после 33-х матчей.

«Канониры» продолжают непростую борьбу за путевку в Лигу чемпионов. И надо сказать, что «Арсенал» находится в топ-4 не без помощи своих конкурентов, которые в последнее время тоже регулярно теряли очки.

«Арсенал» ужасно провел первую половину апреля, проиграл три матча подряд, но потом внезапно очнулся.

Сначала команда Микеля Артеты одержала победу над «Челси» — 4:2 в ярком матче на «Стэмфорд Бридж». А в минувшую субботу «Арсенал» красиво разобрался с «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Арсенала» — за 1.83.

Как ни крути, а «Вест Хэму» надо беречь силы на ответную игру с «Айнтрахтом». В ответном матче с немцами бегать придется очень много.

В общем, у «Арсенала» есть отличная возможность набрать три очка, все-таки мысли соперника сейчас связаны с другим матчем.

Ставка — победа «Арсенала» за 1.83.

Можно даже рискнуть и сделать ставку на крупную победу «Арсенала» — например, с форой (-1,5) за 3.04.