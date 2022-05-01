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    «Арсенал» воспользуется ситуацией «Вест Хэма»?

    «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 3.04) и ставки на чемпионат Англии по футболу 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Арсенал»
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    Победа над «Вест Хэмом» позволит «Арсеналу» остаться на четвертом месте
    «Арсенал» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая в Лондоне, начало — в 18:30 мск. «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Мая 2022 года

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 34-х сыгранных матчей, в которых набрал 52 очка.

    Очевидно, что «Вест Хэм» уже выпал из гонки за место в топ-4. В лучшем случае «молотобойцы» финишируют пятыми или шестыми, но и это маловероятно.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Арсенал Лондон

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    «Вест Хэм» заметно сбавил обороты в АПЛ на фоне своего продвижения в Лиге Европы.

    Правда, первый полуфинальный матч с «Айнтрахтом» подарил не очень много позитивных эмоций — команда Дэвида Мойеса проиграла немцам на своем поле со счетом 1:2.

    Между тем, стоит отметить, что «Вест Хэм» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах на своем поле в рамках АПЛ — четыре победы и две ничьи.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем находится на четвертой строчке, имея в своем активе 60 очков после 33-х матчей.

    «Канониры» продолжают непростую борьбу за путевку в Лигу чемпионов. И надо сказать, что «Арсенал» находится в топ-4 не без помощи своих конкурентов, которые в последнее время тоже регулярно теряли очки.

    «Арсенал» ужасно провел первую половину апреля, проиграл три матча подряд, но потом внезапно очнулся.

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  • 24/04/2022

    • Сначала команда Микеля Артеты одержала победу над «Челси» — 4:2 в ярком матче на «Стэмфорд Бридж». А в минувшую субботу «Арсенал» красиво разобрался с «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Арсенала» — за 1.83.

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    Как ни крути, а «Вест Хэму» надо беречь силы на ответную игру с «Айнтрахтом». В ответном матче с немцами бегать придется очень много.

    В общем, у «Арсенала» есть отличная возможность набрать три очка, все-таки мысли соперника сейчас связаны с другим матчем.

    Ставка — победа «Арсенала» за 1.83.

    Можно даже рискнуть и сделать ставку на крупную победу «Арсенала» — например, с форой (-1,5) за 3.04.

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    «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» воспользуется ситуацией «Вест Хэма»?
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