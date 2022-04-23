«Лион» на своем поле примет «Монпелье» в 34-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 23 апреля и начнется в 18:00 по мск. «Лион» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

За пять туров до финиша «Лион» с 49 набранными очками находится на восьмом месте в турнирной таблице. Отставание от еврозоны составляет семь баллов, которые будет почти невозможно отыграть.

В минувшем туре первенства «ткачи» потерпели выездное фиаско от «Бреста» со счетом 1:2. Тем самым они прервали свою 4-матчевую беспроишгрышную серию в рамках французской Лиги 1.

Коэффициенты матча Лион — Монпелье 1 1.35 X 5.40 2 7.90 Ставка

В этот период «львы» расписали две выездные мировые, а также на своем поле одолели «Анже» 3:2 и «Бордо» 6:1. Отметим, что весной в рамках чемпионата они выиграли лишь три игры из семи.

Календарь и таблица Лиги 1

«Лион» смог выиграть свои две последние домашние игры в рамках Лиги 1. Перед этим же он проиграл два поединка подряд на своем стадионе.

«Монпелье»

«Монпелье» с 42 зачетными пунктами разместился на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. От еврозоны он отстает на 14 баллов, которые уже точно не отыграет.

«Паладины» переживают не лучший период во внутреннем первенстве, проиграв пять из восьми последних игр при двух ничейных исходах и всего лишь одной виктории.

В минувшем туре первенства «Монпелье» на выезде проиграл «Лансу» со счетом 0:2, а ранее расписал домашнюю мировую с «Реймсом», сыграв 0:0. Вот уже как три игры подряд он не может забить.

На чужом поле коллектив уже 13 подряд поединков не играет вничью, одержав за это время пять побед и проиграв остальные восемь матчей.

В первом круге минимально победил «Лион» 1:0, а до этого трижды кряду выигрывал «Монпелье».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.38.

На викторию «Монпелье» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.60.

В данном поединке прогнозируем гол «паладинов», так как «ткачи» имеют очень дырявую защиту, пропустив в последних четырех домашних поединках чемпионата.