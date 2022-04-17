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    Тотал матча будет верховым

    «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас Сити». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, МЛС, 17 апреля 2022 года

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    «Лос-Анджелес»
    «Лос-Анджелес» на своем поле сыграет против «Спортинг Канзас Сити» в очередном туре МЛС. Игра пройдет 17 апреля и начнется в 23:00 по мск. «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 17 Апреля 2022 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 23:00 Спортинг Канзас Сити Спортинг Канзас Сити
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» в прошлом розыгрыше МЛС даже не смог выйти в плей-офф по итогам регулярки, заняв только девятое место в Западной конференции.

    В этом же первенстве калифорницы пока выступают хорошо, возглавляя на данный момент турнирную таблицу Запада, имея в своем активе 13 очков после шести проведенных игр.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Спортинг Канзас Сити

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  • 1.48
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.50
  • Ставка
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    За всю турнирную дистанцию «золотисто-черные» смогли добыть четыре победных результата, а также по одному разу проигрывали и расписали мировую.

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    В своей последней встрече чемпионата «Лос-Анджелес» уступил в дерби «Гэлекси» со счетом 1:2, а до этого он выиграл три поединка подряд.

    «Спортинг Канзас Сити»

    «Спортинг Канзас Сити» в прошлом сезоне сумел выйти в плей-офф, но там сразу же проиграл «Реал Солт Лэйк» 1:2 на стадии 1/4 финала.

    В этом первенстве канзасцы выступают пока не лучшим образом, находясь на 12 позиции в Западной конференции, имея на своем счету шесть баллов после семи проведенных встреч.

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    • Коллектив смог в данном чемпионате выиграть пока только два поединка и потерпел пять неудач. Причем забил он только пять мячей, что является почти худшим показателем в лиге.

    К данной игре «Спортинг Канзас Сити» подходит после двух поражений подряд. В минувшем туре коллектив на своем поле оказался слабее «Нэшвилла» — 1:2.

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    В прошлом сезоне дважды побеждал «Спортинг» и раз виктория была за «Лос-Анджелесом». Причем все эти поединки были верховыми.

    Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас Сити»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелеса» — 1.51, победа «Спортинга» — 6.05, ничья — 4.54.

    Так как между собой эти клубы играют результативно, да и пропускают немало в этом сезоне, то здесь ставим на верховой матч.

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    «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас Сити»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Тотал матча будет верховым
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