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    «Карабах» обеспечит результативность?

    «Карабах» — «Шамахы». Прогноз, ставка (к. 2.78) на футбол, чемпионат Азербайджана, 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Шамахы»
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    Абделла Зубир
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Шамахы» в рамках 23-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:30 мск. «Карабах» — «Шамахы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 15 Апреля 2022 года
    Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Карабах 18:30 Shamakhi FK Shamakhi FK
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Карабах»

    «Карабах» уже не остановить. Агдамцы мчат на всех парах к очередному чемпионству, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

    У команды шикарная атака: 49 голов в 21 матче. Оборона же — вообще блеск: пропущено всего 11 мячей.

    Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Карабах» на выезде разнес в щепки «Сумгаит» (0:3).

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    Против «Шамахы» команда играет весьма успешно. Из пяти последних поединков выиграно три при двух ничьих.

    «Шамахы»

    «Шамахы» отчаянно сражается за выживание. Правда, отрыв от последнего места составляет 6 очков.

    Более того, вряд ли команда упустит свою нынешнюю шестую позицию. В пятерку подняться ей не светит, да и вылетать есть кому.

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    • Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Шамахы» дал бой «Нефтчи», однако вынужден был сложить оружие (1:2).

    «Шамахы» не слишком блещет в плане реализации. Что говорить, если в 22 матчах команда забила всего 24 раза.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.21, на ничью за 6.50, а на «Шамахы» — за 8.20.

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    «Карабах» в трех последних матчах забил 11 мячей.

    «Шамахы» не слишком успешно выступает в последних поединках.

    «Карабах» выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.78.

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    «Карабах» — «Шамахы»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на футбол. «Карабах» обеспечит результативность?
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