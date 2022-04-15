«Карабах» сыграет на своем поле с «Шамахы» в рамках 23-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:30 мск. «Карабах» — «Шамахы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» уже не остановить. Агдамцы мчат на всех парах к очередному чемпионству, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

У команды шикарная атака: 49 голов в 21 матче. Оборона же — вообще блеск: пропущено всего 11 мячей.

Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Карабах» на выезде разнес в щепки «Сумгаит» (0:3).

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Против «Шамахы» команда играет весьма успешно. Из пяти последних поединков выиграно три при двух ничьих.

«Шамахы»

«Шамахы» отчаянно сражается за выживание. Правда, отрыв от последнего места составляет 6 очков.

Более того, вряд ли команда упустит свою нынешнюю шестую позицию. В пятерку подняться ей не светит, да и вылетать есть кому.

Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Шамахы» дал бой «Нефтчи», однако вынужден был сложить оружие (1:2).

«Шамахы» не слишком блещет в плане реализации. Что говорить, если в 22 матчах команда забила всего 24 раза.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.21, на ничью за 6.50, а на «Шамахы» — за 8.20.

«Карабах» в трех последних матчах забил 11 мячей .

«Шамахы» не слишком успешно выступает в последних поединках.

«Карабах» выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.78.