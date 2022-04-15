«Карабах»
«Карабах» уже не остановить. Агдамцы мчат на всех парах к очередному чемпионству, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.
У команды шикарная атака: 49 голов в 21 матче. Оборона же — вообще блеск: пропущено всего 11 мячей.
Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Карабах» на выезде разнес в щепки «Сумгаит» (0:3).
Против «Шамахы» команда играет весьма успешно. Из пяти последних поединков выиграно три при двух ничьих.
«Шамахы»
«Шамахы» отчаянно сражается за выживание. Правда, отрыв от последнего места составляет 6 очков.
Более того, вряд ли команда упустит свою нынешнюю шестую позицию. В пятерку подняться ей не светит, да и вылетать есть кому.
Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Шамахы» дал бой «Нефтчи», однако вынужден был сложить оружие (1:2).
«Шамахы» не слишком блещет в плане реализации. Что говорить, если в 22 матчах команда забила всего 24 раза.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.21, на ничью за 6.50, а на «Шамахы» — за 8.20.
«Карабах»
«Шамахы» не слишком успешно выступает в последних поединках.
«Карабах» выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.78.