Бразильский «Палмейрас» во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес на своем поле сыграет против боливийского «Индепендьенте Петрольерос». Встреча пройдет в ночь на 13 апреля, начало — в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Индепендьенте Петрольерос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» — победитель последних двух розыгрышей Кубка Либертадорес. В минувшем сезоне он в финале турнира обыграл соотечественников из «Фламенго».

В текущем соревновании самого престижного кубкового турнира континента «поросята» смогли крупно выиграть в Венесуэле у местного клуба «Депортиво Тачира» со счетом 4:0, забив в каждом из таймов по два мяча.

В прошлом чемпионате Бразилии «зеленейшие» завоевали бронзовые награды, а в этом успели пока провести только один матч, проиграв в нем на своем поле «Сеаре» — 2:3.

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Немного ранее «Палмерйрас» смог выиграть чемпионат Паулисты, одолев в финале по сумме двух встреч «Сан-Паулу».

«Индепендьенте Петрольерос»

«Индепендьенте Петрольерос» является победителем боливийской Клаусуры, поэтому и получил прямой билет в групповую стадию Кбука Либертадорес.

В Апертуре же клуб из города Сукре совсем не радует своих поклонников, находясь после восьми туров только на седьмой позиции в турнирке среди восьми участников.

Этот розыгрыш самого главного клубного соревнования континента «красно-белые» начали с домашней мировой с эквадорским «Эмелеком», сыграв со счетом 1:1.

Стоит отметить, что данный поединок стал дебютным для «Индепендьенте Петрольерос» в Кубке Либертадорес.

Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Индепендьенте Петрольерос»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.04.

На викторию «Индепендьенте Петрольерос» дают — 43.00, ничья оценена — в 12.00.

Действующий победитель удачно стартовал в этом розыгрыше КЛ, крупно выиграв в гостях. Прогнозируем, что и во втором туре бразильцы победят разгромно, учитывая класс предстоящего противника.