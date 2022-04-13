«Палмейрас»
«Палмейрас» — победитель последних двух розыгрышей Кубка Либертадорес. В минувшем сезоне он в финале турнира обыграл соотечественников из «Фламенго».
В текущем соревновании самого престижного кубкового турнира континента «поросята» смогли крупно выиграть в Венесуэле у местного клуба «Депортиво Тачира» со счетом 4:0, забив в каждом из таймов по два мяча.
В прошлом чемпионате Бразилии «зеленейшие» завоевали бронзовые награды, а в этом успели пока провести только один матч, проиграв в нем на своем поле «Сеаре» — 2:3.
Немного ранее «Палмерйрас» смог выиграть чемпионат Паулисты, одолев в финале по сумме двух встреч «Сан-Паулу».
«Индепендьенте Петрольерос»
«Индепендьенте Петрольерос» является победителем боливийской Клаусуры, поэтому и получил прямой билет в групповую стадию Кбука Либертадорес.
В Апертуре же клуб из города Сукре совсем не радует своих поклонников, находясь после восьми туров только на седьмой позиции в турнирке среди восьми участников.
Этот розыгрыш самого главного клубного соревнования континента «красно-белые» начали с домашней мировой с эквадорским «Эмелеком», сыграв со счетом 1:1.
Стоит отметить, что данный поединок стал дебютным для «Индепендьенте Петрольерос» в Кубке Либертадорес.
Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Индепендьенте Петрольерос»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.04.
На викторию «Индепендьенте Петрольерос» дают — 43.00, ничья оценена — в 12.00.
Действующий победитель удачно стартовал в этом розыгрыше КЛ, крупно выиграв в гостях. Прогнозируем, что и во втором туре бразильцы победят разгромно, учитывая класс предстоящего противника.