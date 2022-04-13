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    «Поросята» снова выиграют крупно

    «Палмейрас» — «Индепендьенте Петрольерос». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Либертадорес, 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Индепендьенте Петрольерос»
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    «Палмейрас»
    Бразильский «Палмейрас» во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес на своем поле сыграет против боливийского «Индепендьенте Петрольерос». Встреча пройдет в ночь на 13 апреля, начало — в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Индепендьенте Петрольерос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 13 Апреля 2022 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 03:30 Independiente Petrolero Independiente Petrolero
  • Кубок Либертадорес
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    «Палмейрас»

    «Палмейрас» — победитель последних двух розыгрышей Кубка Либертадорес. В минувшем сезоне он в финале турнира обыграл соотечественников из «Фламенго».

    В текущем соревновании самого престижного кубкового турнира континента «поросята» смогли крупно выиграть в Венесуэле у местного клуба «Депортиво Тачира» со счетом 4:0, забив в каждом из таймов по два мяча.

    В прошлом чемпионате Бразилии «зеленейшие» завоевали бронзовые награды, а в этом успели пока провести только один матч, проиграв в нем на своем поле «Сеаре» — 2:3.

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    Немного ранее «Палмерйрас» смог выиграть чемпионат Паулисты, одолев в финале по сумме двух встреч «Сан-Паулу».

    «Индепендьенте Петрольерос»

    «Индепендьенте Петрольерос» является победителем боливийской Клаусуры, поэтому и получил прямой билет в групповую стадию Кбука Либертадорес.

    В Апертуре же клуб из города Сукре совсем не радует своих поклонников, находясь после восьми туров только на седьмой позиции в турнирке среди восьми участников.

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    • Этот розыгрыш самого главного клубного соревнования континента «красно-белые» начали с домашней мировой с эквадорским «Эмелеком», сыграв со счетом 1:1.

    Стоит отметить, что данный поединок стал дебютным для «Индепендьенте Петрольерос» в Кубке Либертадорес.

    Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Индепендьенте Петрольерос»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.04.

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    На викторию «Индепендьенте Петрольерос» дают — 43.00, ничья оценена — в 12.00.

    Действующий победитель удачно стартовал в этом розыгрыше КЛ, крупно выиграв в гостях. Прогнозируем, что и во втором туре бразильцы победят разгромно, учитывая класс предстоящего противника.

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    «Палмейрас» — «Индепендьенте Петрольерос»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. «Поросята» снова выиграют крупно
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