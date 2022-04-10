«Фулхэм» сыграет на своем поле против «Ковентри Сити» в рамках 41-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа после 39-ти сыгранных матчей, в которых набрал 83 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет десять очков.

«Фулхэм» начал апреля с двух побед — над «Куинз Парк Рейнджерс» и «Мидлсбро».

Коэффициенты матча Фулхэм — Ковентри Сити 1 1.47 X 4.50 2 6.70 Ставка

Примечательно, что в 15-ти предыдущих матчах у команды Марку Силвы лишь два поражения.

«Фулхэм» забил 21 мяч в семи предыдущих матчах на своем поле.

«Ковентри Сити»

«Ковентри» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в 40 матчах 56 очков.

Свою основную задачу гости уже решили, вылет из Чемпионшипа им не грозит. Теперь можно спокойно доигрывать сезон.

Все прогнозы на футбол

«Ковентри» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах, дважды уступив и столько же раз сыграв вничью.

При этом интересно, что «Ковентри» не смог забить только в трех из десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Ковентри» — за 6.55.

Как ни странно, хозяева будут максимально мотивированы в предстоящем матче, несмотря на комфортное положение в таблице.

Дело в том, что «Фулхэм» с треском проиграл «Ковентри» в первом круге — 1:4. Но не исключено, что гости все равно огрызнутся и забьют хотя бы один мяч — атаковать они умеют.

Ставка — победа «Фулхэма» + обе команды забьют за 3.20.