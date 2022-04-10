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    «Фулхэм» возьмет реванш у «Ковентри»?

    «Фулхэм» — «Ковентри Сити». Прогноз (к. 3.20) и ставки на Чемпионшип 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Ковентри Сити»
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    «Фулхэм» забил 21 мяч в семи предыдущих матчах на своем поле
    «Фулхэм» сыграет на своем поле против «Ковентри Сити» в рамках 41-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа после 39-ти сыгранных матчей, в которых набрал 83 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет десять очков.

    «Фулхэм» начал апреля с двух побед — над «Куинз Парк Рейнджерс» и «Мидлсбро».

    Коэффициенты матча Фулхэм — Ковентри Сити

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.70
  • Ставка
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    Примечательно, что в 15-ти предыдущих матчах у команды Марку Силвы лишь два поражения.

    «Фулхэм» забил 21 мяч в семи предыдущих матчах на своем поле.

    «Ковентри Сити»

    «Ковентри» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в 40 матчах 56 очков.

    Свою основную задачу гости уже решили, вылет из Чемпионшипа им не грозит. Теперь можно спокойно доигрывать сезон.

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    «Ковентри» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах, дважды уступив и столько же раз сыграв вничью.

    При этом интересно, что «Ковентри» не смог забить только в трех из десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Ковентри» — за 6.55.

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    Как ни странно, хозяева будут максимально мотивированы в предстоящем матче, несмотря на комфортное положение в таблице.

    Дело в том, что «Фулхэм» с треском проиграл «Ковентри» в первом круге — 1:4. Но не исключено, что гости все равно огрызнутся и забьют хотя бы один мяч — атаковать они умеют.

    Ставка — победа «Фулхэма» + обе команды забьют за 3.20.

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    «Фулхэм» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» возьмет реванш у «Ковентри»?
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