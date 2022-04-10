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    Голевое изобилие в Воронеже?

    «Факел» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, ФНЛ, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Алания»
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    Олег Василенко
    «Факел» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Апреля 2022 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 16:00 Алания Алания
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    «Факел»

    Воронежцы стабильностью не балуют, хоть и не оставили надежд на прямой выход в РПЛ. Команда Олега Василенко отстает от 2 места на 2 очка.

    Даже при такой надежной обороне (29 пропущенных мячей), «Факел» весной визуально не выглядит реальным претендентом на подъем. Серия из четырех матчей без побед — явное тому подтверждение.

    Коэффициенты матча Факел — Алания

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур для «Факела» вновь получился безуспешным. На выезде команда уступила молодым спартаковцам (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных поединков «Факел» добыл лишь две ничьи при трех коллизиях.

    «Алания»

    Команда Спартака Гогниева весной выступает нестабильно. При этом 4 место остается за любящими атаковать «барсами».

    «Алания» лучше всех выглядит в атаке: 64 гола в 30 матчах. Вот только это не отменяет, что команде нужно еще прибавлять в плане реализации.

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    • В минувшем туре команда Гогниева провалилась. А как еще можно назвать домашнее поражение от «Балтики» (0:3)?!

    В этом поединке «Алания» наверняка постарается воспользоваться проблемами воронежцев. Главное — забыть неудачу прошлого тура.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.44, на ничью за 3.38, а на «Аланию» — за 2.86.

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    «Факел» в последних матчах выглядит не лучшим образом.

    «Алания» имеет сильнейшую линию атаки в ФНЛ.

    Обе команды мотивированы прервать серию собственных неудач. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.06.

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    «Факел» — «Алания»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие в Воронеже?
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