«Факел»
Воронежцы стабильностью не балуют, хоть и не оставили надежд на прямой выход в РПЛ. Команда Олега Василенко отстает от 2 места на 2 очка.
Даже при такой надежной обороне (29 пропущенных мячей), «Факел» весной визуально не выглядит реальным претендентом на подъем. Серия из четырех матчей без побед — явное тому подтверждение.
Коэффициенты матча Факел — Алания
Предыдущий тур для «Факела» вновь получился безуспешным. На выезде команда уступила молодым спартаковцам (2:0).
А вот матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных поединков «Факел» добыл лишь две ничьи при трех коллизиях.
«Алания»
Команда Спартака Гогниева весной выступает нестабильно. При этом 4 место остается за любящими атаковать «барсами».
«Алания» лучше всех выглядит в атаке: 64 гола в 30 матчах. Вот только это не отменяет, что команде нужно еще прибавлять в плане реализации.
В минувшем туре команда Гогниева провалилась. А как еще можно назвать домашнее поражение от «Балтики» (0:3)?!
В этом поединке «Алания» наверняка постарается воспользоваться проблемами воронежцев. Главное — забыть неудачу прошлого тура.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.44, на ничью за 3.38, а на «Аланию» — за 2.86.
«Факел» в последних матчах выглядит не лучшим образом.
«Алания»
Обе команды мотивированы прервать серию собственных неудач. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.06.