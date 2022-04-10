«Факел» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Воронежцы стабильностью не балуют, хоть и не оставили надежд на прямой выход в РПЛ. Команда Олега Василенко отстает от 2 места на 2 очка.

Даже при такой надежной обороне (29 пропущенных мячей), «Факел» весной визуально не выглядит реальным претендентом на подъем. Серия из четырех матчей без побед — явное тому подтверждение.

Коэффициенты матча Факел — Алания 1 2.40 X 3.45 2 2.85 Ставка

Предыдущий тур для «Факела» вновь получился безуспешным. На выезде команда уступила молодым спартаковцам (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

А вот матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных поединков «Факел» добыл лишь две ничьи при трех коллизиях.

«Алания»

Команда Спартака Гогниева весной выступает нестабильно. При этом 4 место остается за любящими атаковать «барсами».

«Алания» лучше всех выглядит в атаке: 64 гола в 30 матчах. Вот только это не отменяет, что команде нужно еще прибавлять в плане реализации.

В минувшем туре команда Гогниева провалилась. А как еще можно назвать домашнее поражение от «Балтики» (0:3)?!

В этом поединке «Алания» наверняка постарается воспользоваться проблемами воронежцев. Главное — забыть неудачу прошлого тура.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.44, на ничью за 3.38, а на «Аланию» — за 2.86.

«Факел» в последних матчах выглядит не лучшим образом.

«Алания» имеет сильнейшую линию атаки в ФНЛ .

Обе команды мотивированы прервать серию собственных неудач. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.06.