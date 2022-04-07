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    «Лейпциг» — «Аталанта»: кто готов лучше?

    «Лейпциг» — «Аталанта». Прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы 7 апреля

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Аталанта»
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    Доменико Тедеско
    7 апреля «Лейпциг» и «Аталанта» встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Прогноз на этот матч дает известный комментатор, амбассадор Фонбет Кирилл Дементьев. «Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    В какой форме «Лейпциг»

    «Красные быки» пробились в четвертьфинал благодаря дисквалификации московского «Спартака» и попали на «Аталанту», которая, как и вторая команда Бундеслиги прошлого сезона, заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов.

    В 1/16 финала «Лейпциг» прошел «Реал Сосьедад» (2:2, 3:1), а на днях разгромил дортмундскую «Боруссию» (4:1) и укрепился на четвертой позиции в чемпионате Германии. Полузащитник Амаду Айдара и форвард Юссуф Поульсен травмированы.

    В какой форме «Аталанта»

    Бергамаски уверенно прошли два прошлых раунда благодаря победам над «Олимпиакосом» (2:1, 3:0) и «Байером» (3:2, 1:0), который идет в Бундеслиге на позицию выше «Лейпцига» в немецком чемпионате.

    Прогноз на матч «Лейпциг» — «Аталанта»

    «Аталанта» уверенно играет на выезде в еврокубках и не проиграла в трех последних выездных матчах в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В Серии А команда Гасперини идет на седьмом месте после проигрыша «Наполи» в прошлом туре (1:3). Нападающие Йосип Иличич и Брайан Кабезас, а также защитник Рафаэл Толой травмированы и пропустят матч в Саксонии.

    «Лейпциг» — «Аталанта»: статистика личных встреч

    Команды встречаются впервые. Ранее «быки» лишь раз противостояли итальянскому клубу в Лиге Европы. Четыре года назад «Лейпциг» прошел «Наполи» благодаря преимуществу по голам на выезде (3:1, 0:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Аталанта» в третий раз попадает на клуб из Бундеслиги во втором по статусу еврокубке. В сезоне 1990/91 бергамаски прошли «Кёльн» (1:1, 1:0), а четыре года назад вылетели от дортмундской «Боруссии» (2:3, 1:1).

    Прогноз Кирилла Дементьева на матч «Лейпциг» — «Аталанта»

    Это самый интересный четвертьфинал Лиги Европы, и, на мой взгляд, победитель этой встречи будет играть в финале. Это будет интересный и результативный матч. Учитывая форму и готовность, отдал бы предпочтение «Лейпцигу».

    Думаю, немецкая команда лучше готова к этому матчу, так что ставлю на ее победу.

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    «Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» — «Аталанта»: кто готов лучше?
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