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    Сможет ли «Ницца» остановить «Ренн»?

    «Ницца» — «Ренн». Прогноз (к. 2.03) и ставки на футбол, чемпионат Франции, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Ренн»
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    «Ренн» забил 20 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Франции
    «Ницца» сыграет на своем поле против «Ренна» в 30-м туре чемпионата Франции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 18:00 мск. «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Апреля 2022 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 18:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Ницца»

    «Ницца» занимает четвертое в турнирной таблице Лиги 1 после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 50 очков.

    Перед паузой на матчи сборных «Ницца» уступила на выезде «Марселю» (1:2), прервав серию из четырех матчей без поражений.

    Коэффициенты матча Ницца — Ренн

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
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    Один из главных недавних успехов «Ниццы» — домашняя победа над «Пари Сен-Жермен» (1:0). Единственный гол за пару минут до финального свистка забил Анри Делор.

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    «Ницца» выиграла четыре из пяти последних матчей на своем поле в рамках чемпионата Франции.

    «Ренн»

    «Ренн» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 52 очка.

    «Ренн» можно смело назвать одной из лучших команд второй половины сезона. Две недели назад Брюно Женезьо разнесла «Метц» со счетом 6:1.

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    • Кроме того, в марте «Ренн» выиграл у «Анже» и «Лиона», которому забил четыре мяча.

    «Ренн» забил 20 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 3.32, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Ренна» — за 2.40.

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    Важнейший матч в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. С одной стороны, сложно кому-то отдать предпочтение, но «Ренн» все-таки очень внушительно выглядит в последнее время.

    Но в такой игре вряд ли есть смысл ставить на исход. При этом велика вероятность, что матч будет результативным.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.86.

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    «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ницца» остановить «Ренн»?
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