«Ницца»
«Ницца» занимает четвертое в турнирной таблице Лиги 1 после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 50 очков.
Перед паузой на матчи сборных «Ницца» уступила на выезде «Марселю» (1:2), прервав серию из четырех матчей без поражений.
Коэффициенты матча Ницца — Ренн
Один из главных недавних успехов «Ниццы» — домашняя победа над «Пари Сен-Жермен» (1:0). Единственный гол за пару минут до финального свистка забил Анри Делор.
«Ницца» выиграла четыре из пяти последних матчей на своем поле в рамках чемпионата Франции.
«Ренн»
«Ренн» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 52 очка.
«Ренн» можно смело назвать одной из лучших команд второй половины сезона. Две недели назад Брюно Женезьо разнесла «Метц» со счетом 6:1.
Кроме того, в марте «Ренн» выиграл у «Анже» и «Лиона», которому забил четыре мяча.
Прогноз и ставка
На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 3.32, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Ренна» — за 2.40.
Важнейший матч в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. С одной стороны, сложно кому-то отдать предпочтение, но «Ренн» все-таки очень внушительно выглядит в последнее время.
Но в такой игре вряд ли есть смысл ставить на исход. При этом велика вероятность, что матч будет результативным.
Ставка — тотал больше 2,5 за 2.03.
Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.86.