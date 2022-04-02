«Ницца» сыграет на своем поле против «Ренна» в 30-м туре чемпионата Франции. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 18:00 мск. «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» занимает четвертое в турнирной таблице Лиги 1 после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 50 очков.

Перед паузой на матчи сборных «Ницца» уступила на выезде «Марселю» (1:2), прервав серию из четырех матчей без поражений.

Коэффициенты матча Ницца — Ренн 1 3.10 X 3.40 2 2.30 Ставка

Один из главных недавних успехов «Ниццы» — домашняя победа над «Пари Сен-Жермен» (1:0). Единственный гол за пару минут до финального свистка забил Анри Делор.

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«Ницца» выиграла четыре из пяти последних матчей на своем поле в рамках чемпионата Франции.

«Ренн»

«Ренн» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 29-ти матчах 52 очка.

«Ренн» можно смело назвать одной из лучших команд второй половины сезона. Две недели назад Брюно Женезьо разнесла «Метц» со счетом 6:1.

Кроме того, в марте «Ренн» выиграл у «Анже» и «Лиона», которому забил четыре мяча.

«Ренн» забил 20 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Франции .

Прогноз и ставка

На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 3.32, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Ренна» — за 2.40.

Важнейший матч в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. С одной стороны, сложно кому-то отдать предпочтение, но «Ренн» все-таки очень внушительно выглядит в последнее время.

Но в такой игре вряд ли есть смысл ставить на исход. При этом велика вероятность, что матч будет результативным.

Ставка — тотал больше 2,5 за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.86.