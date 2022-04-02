2 апреля состоится матч между дортмундской «Боруссией» и «Лейпцигом», которые встретятся в рамках 28 тура Бундеслиги. Поединок должен начаться в 19:30 по мск. «Боруссия» Д — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

За 27 туров чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» набрала 57 очков и по-прежнему преследует «Баварию» в турнирной таблице. Сейчас разрыв составляет 6 пунктов.

«Шмели» добыли 11 очков в последних 5 турах и занимают третье место в Бундеслиге по этому показателю.

Коэффициенты матча Боруссия Д — РБ Лейпциг 1 2.40 X 3.70 2 2.75 Ставка

После вылета из Лиги Европы, где команда уступила «Рейнджерс» 4:6 по сумме двух игр, она сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1) в Бундеслиге. После этого хозяева одержали две победы, выиграв у «Майнца» и «Арминии» (1:0).

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В последнем туре, 20 марта, дортмундцы разошлись миром с «Кельном» (1:1).

«Лейпциг»

«Быки» с 45 баллами замыкают четверку лучших команд турнира. При этом они лучшие по текущей форме, набранной за 5 туров — 11 очков, 14 забитых и 3 пропущенных.

«Лейпциг» не проигрывает в чемпионате 6 туров подряд. С начала марта команда Доменико Тедеско сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1) и «Айнтрахтом» (0:0), а также победила «Гройтер Фюрт» (6:1).

Отметим, что «Лейпциг» автоматически стал участником четвертьфинала Лиги Европы вследствие дисквалификации московского «Спартака».

В целом за март у гостей 6 игр, 4 из которых оказались успешными.

Прогноз и ставка

По котировкам почти паритет — 2.39 на «Боруссию» и 2.75 на «Лейпциг». За 3.75 букмекеры предлагают поставить на ничью.

Последние очные поединки между командами проходят весело. Забивается как минимум 3-4 гола. Так что мы ожидаем результативной игры.

Рекомендуем поставить на тотал больше 3, который букмекеры предлагают за 1.82.

«Лейпциг» выиграл в первом круге. Возможно, что ему удастся это в очередной раз. По крайней мере, можно воспользоваться вариантом со ставкой на победу «быков» с форой 0 за 2.02.