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    «Боруссия» Д — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, Бундеслига, 2 апреля 2022 года

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    2 апреля состоится матч между дортмундской «Боруссией» и «Лейпцигом», которые встретятся в рамках 28 тура Бундеслиги. Поединок должен начаться в 19:30 по мск. «Боруссия» Д — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Апреля 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Боруссия» Д

    За 27 туров чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» набрала 57 очков и по-прежнему преследует «Баварию» в турнирной таблице. Сейчас разрыв составляет 6 пунктов.

    «Шмели» добыли 11 очков в последних 5 турах и занимают третье место в Бундеслиге по этому показателю.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — РБ Лейпциг

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    После вылета из Лиги Европы, где команда уступила «Рейнджерс» 4:6 по сумме двух игр, она сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1) в Бундеслиге. После этого хозяева одержали две победы, выиграв у «Майнца» и «Арминии» (1:0).

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    В последнем туре, 20 марта, дортмундцы разошлись миром с «Кельном» (1:1).

    «Лейпциг»

    «Быки» с 45 баллами замыкают четверку лучших команд турнира. При этом они лучшие по текущей форме, набранной за 5 туров — 11 очков, 14 забитых и 3 пропущенных.

    «Лейпциг» не проигрывает в чемпионате 6 туров подряд. С начала марта команда Доменико Тедеско сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1) и «Айнтрахтом» (0:0), а также победила «Гройтер Фюрт» (6:1).

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    • Отметим, что «Лейпциг» автоматически стал участником четвертьфинала Лиги Европы вследствие дисквалификации московского «Спартака».

    В целом за март у гостей 6 игр, 4 из которых оказались успешными.

    Прогноз и ставка

    По котировкам почти паритет — 2.39 на «Боруссию» и 2.75 на «Лейпциг». За 3.75 букмекеры предлагают поставить на ничью.

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    Последние очные поединки между командами проходят весело. Забивается как минимум 3-4 гола. Так что мы ожидаем результативной игры.

    Рекомендуем поставить на тотал больше 3, который букмекеры предлагают за 1.82.

    «Лейпциг» выиграл в первом круге. Возможно, что ему удастся это в очередной раз. По крайней мере, можно воспользоваться вариантом со ставкой на победу «быков» с форой 0 за 2.02.

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    «Боруссия» Д — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Ждем результативной игры в Дортмунде
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