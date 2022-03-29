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    Испания уверенно переиграет соперника

    Испания — Исландия. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, международный товарищеский матч, 29 марта 2022 года

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    Сборная Испании на своём поле сыграет против Исландии в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 22:45 (мск). Испания — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
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    Испания

    Осенью минувшего года команда Луиса Энрике успешно квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в Катаре, заняв первое место в группе с 19-ю очками.

    Чемпионство в группе В испанцы обеспечили себе после последнего матча со Швецией на домашней арене, который завершился со счётом 1:0, а в первом поединке Испания уступила шведам на выезде — 2:1.

    Коэффициенты матча Испания — Исландия

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 18.00
  • Ставка
    •

    Испанцы выиграли 4 из 5 последних матчей, уступив лишь в одном случае, когда они проиграли команде Франции (1:2) в финале Лиги наций. Тем самым команда Луиса Энрике заняла второе место в турнире.

    Исландия

    «Викинги» показали ужасные результаты в квалификации на ЧМ и смогли занять в своей группе 5-е место, набрав всего 9 очков.

    Исландия лишь раз смогла одержать победу в матче с Лихтенштейном, который играл в меньшинстве и разгромно уступил со счётом 4:0. Так же исландцы три раза терпели поражения от Румынии (0:2), Германии (0:4) и Северной Македонии (3:1), а остальные поединки были ничейными.

    В январе сборная Исландии провела два товарищеских поединка с Угандой (1:1) и Южной Кореей, которая разгромила их со счётом 5:1.

    Прогноз и ставка

    На победу Испании в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 6.80, а победу Исландии — за 17.00.

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    Прогноз — Испанцы уверенно побеждают всех своих соперников, подтверждая статус фаворита поединков. Такой соперник как Исландия не сможет прервать серию из побед испанцев, поэтому ожидаем разгром в этом матче.

    Ставка — Победа Испании с форой (-2) за 2.03.

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    Испания — Исландия: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Испания уверенно переиграет соперника
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