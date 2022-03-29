Сборная Испании на своём поле сыграет против Исландии в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 22:45 (мск). Испания — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Осенью минувшего года команда Луиса Энрике успешно квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в Катаре, заняв первое место в группе с 19-ю очками.

Чемпионство в группе В испанцы обеспечили себе после последнего матча со Швецией на домашней арене, который завершился со счётом 1:0, а в первом поединке Испания уступила шведам на выезде — 2:1.

Коэффициенты матча Испания — Исландия 1 1.20 X 6.00 2 18.00 Ставка

Испанцы выиграли 4 из 5 последних матчей, уступив лишь в одном случае, когда они проиграли команде Франции (1:2) в финале Лиги наций. Тем самым команда Луиса Энрике заняла второе место в турнире.

Исландия

«Викинги» показали ужасные результаты в квалификации на ЧМ и смогли занять в своей группе 5-е место, набрав всего 9 очков.

Исландия лишь раз смогла одержать победу в матче с Лихтенштейном, который играл в меньшинстве и разгромно уступил со счётом 4:0. Так же исландцы три раза терпели поражения от Румынии (0:2), Германии (0:4) и Северной Македонии (3:1), а остальные поединки были ничейными.

В январе сборная Исландии провела два товарищеских поединка с Угандой (1:1) и Южной Кореей, которая разгромила их со счётом 5:1.

Прогноз и ставка

На победу Испании в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 6.80, а победу Исландии — за 17.00.

Прогноз — Испанцы уверенно побеждают всех своих соперников, подтверждая статус фаворита поединков. Такой соперник как Исландия не сможет прервать серию из побед испанцев, поэтому ожидаем разгром в этом матче.

Ставка — Победа Испании с форой (-2) за 2.03.