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    И снова состоится обмен забитыми голами?

    Кипр U21 — Белоруссия U21. Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кипр U21 — Белоруссия U21
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    Игрок Кипра
    26 марта в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Кипра на своем поле сыграет против сверстников из Белоруссии. Стартовый свисток буде дан в 17:00 по мск. Кипр U21 — Белоруссия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа D 26 Марта 2022 года
    Кипр U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа D
    •  Кипр U21 17:00 Белоруссия U21 Белоруссия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа D
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    Кипр U21

    Молодежная сборная Кипра за всю историю своего существования ни разу не пробивалась в финальную часть. К примеру, в прошлом отборе она была пятой в группе среди шести участников.

    В этом же квалификационном цикле островитяне отыграли пять игр, набрав в них семь баллов, позволяющие им находится на третье месте в группе, отставая от второй строки на семь баллов.

    Стартовали в данной компании киприоты с гостевой мировой против сверстников из Греции, сыграв вничью со счетом 0:0. После чего они дважды разгромили Лихтенштейн по 6:0.

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    После чего Кипр два раза подряд уступил Португалии — 0:1 на своем поле и 0:6 в гостях.

    Белоруссия U21

    Молодежная сборная Белоруссии трижды попадала в финальные части чемпионатов Европы, и даже один раз она смогла выйти в плей-офф. Правда, в последнее время она выступает крайне неудачно.

    Так в прошлом отборе она стала лишь четвертой среди шести участников, а в этой компании также не имеют шансов на выход из группы, имея шесть очков после шести матчей.

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    • И все эти пункты белорусы заработали в играх с Лихтенштейном, дважды его обыграв. Остальным же соперника они проиграли с общим счетом 1:7.

    В своей последней проведенной игре Белоруссия обыграла в гостях лихтенштейнцев 4:0, а перед этим было гостевое фиаско от греков со счетом 0:2.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой семь встреч, три из которых выиграла Белоруссия, дважды сильнее был Кипр и два раза состоялись мировые.

    В 2011 году в Дании сборная Белоруссии смогла выйти из группы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Кипра U21 предлагают — 2.24.

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    На викторию Белоруссии U21 дают — 3.03, ничья оценена — в 3.58.

    Как правило, в последнее время очные игры этих команд проходят с обоюдно забитыми мячами. Вот и на этот раз прогнозируем обмен голами.

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    Кипр U21 — Белоруссия U21: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. И снова состоится обмен забитыми голами?
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