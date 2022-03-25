Германия U21
Прошлым летом молодежная сборная Германии выиграла чемпионат Европы. В решающем матче немцы минимально обыграли сверстников из Португалии — 1:0.
После шести туров текущего отборочного цикла «Бундестим» идет во главе своей группы, но обходят Израиль только по разнице мячей, а поляков опережают на два пункта.
Коэффициенты матча Германия U21 — Латвия U21
Именно со сборной Польши действующие чемпионы единственный раз в этом цикле потеряли очки, неожиданной проиграв ей на своем поле крупно со счетом 0:4.
Остальные же пять поединков Германия выиграла с общим счетом 21:4. В своей последней проведенной встрече она обыграла на свое поле Сан-Марино — 4:0.
Латвия U21
Молодежка Латвии не имеет никаких шансов пробиться в финальную часть континентального первенства. У них только три очка в активе и пятая строка в группе.
Эти пункты прибалтийцы смогли заработать только в игре с аутсайдером группы сборной Сан-Марино, которую одолели дома 2:0. Остальные же пять встреч были проиграны с общим счетом 2:13.
Своему предстоящему противнику латыши уступили дома 1:3, а в своей последнем проведенном поединке они потерпели крупное выездное фиаско от Польши — 0:5.
Стоит отметить, что у Латвии лишь одна виктория во всех турнирах за последние три года.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Германии U21 предлагают — 1.01.
На викторию Латвии U21 дают — 42.00, ничья оценена — в 18.00.
Прогнозируем, что немцы улучшат свою разницу мячей, выиграв у латышей крупно, минимум с разницей в четыре мяча.