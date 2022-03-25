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    Немцы улучшат свою разницу мячей

    Германия U21 — Латвия U21. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Германия U21 — Латвия U21
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    Малик Тиллман
    25 марта в Ахене молодежная сборная Германии сыграет против сверстников из Латвии в отборе к ЧЕ-2023. Поединок начнется в 20:15 по мск. Германия U21 — Латвия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 25 Марта 2022 года
    Германия U21
  • Берлин
    •  Германия U21 20:15 Латвия U21 Латвия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
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    Германия U21

    Прошлым летом молодежная сборная Германии выиграла чемпионат Европы. В решающем матче немцы минимально обыграли сверстников из Португалии — 1:0.

    После шести туров текущего отборочного цикла «Бундестим» идет во главе своей группы, но обходят Израиль только по разнице мячей, а поляков опережают на два пункта.

    Коэффициенты матча Германия U21 — Латвия U21

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  • 10.00
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    Именно со сборной Польши действующие чемпионы единственный раз в этом цикле потеряли очки, неожиданной проиграв ей на своем поле крупно со счетом 0:4.

    Все прогнозы на футбол

    Остальные же пять поединков Германия выиграла с общим счетом 21:4. В своей последней проведенной встрече она обыграла на свое поле Сан-Марино — 4:0.

    Латвия U21

    Молодежка Латвии не имеет никаких шансов пробиться в финальную часть континентального первенства. У них только три очка в активе и пятая строка в группе.

    Эти пункты прибалтийцы смогли заработать только в игре с аутсайдером группы сборной Сан-Марино, которую одолели дома 2:0. Остальные же пять встреч были проиграны с общим счетом 2:13.

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    • Своему предстоящему противнику латыши уступили дома 1:3, а в своей последнем проведенном поединке они потерпели крупное выездное фиаско от Польши — 0:5.

    Стоит отметить, что у Латвии лишь одна виктория во всех турнирах за последние три года.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Германии U21 предлагают — 1.01.

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    На викторию Латвии U21 дают — 42.00, ничья оценена — в 18.00.

    Прогнозируем, что немцы улучшат свою разницу мячей, выиграв у латышей крупно, минимум с разницей в четыре мяча.

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    Германия U21 — Латвия U21: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Немцы улучшат свою разницу мячей
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