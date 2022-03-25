25 марта в Ахене молодежная сборная Германии сыграет против сверстников из Латвии в отборе к ЧЕ-2023. Поединок начнется в 20:15 по мск. Германия U21 — Латвия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия U21

Прошлым летом молодежная сборная Германии выиграла чемпионат Европы. В решающем матче немцы минимально обыграли сверстников из Португалии — 1:0.

После шести туров текущего отборочного цикла «Бундестим» идет во главе своей группы, но обходят Израиль только по разнице мячей, а поляков опережают на два пункта.

Коэффициенты матча Германия U21 — Латвия U21 1 1.03 X 10.00 2 55.00 Ставка

Именно со сборной Польши действующие чемпионы единственный раз в этом цикле потеряли очки, неожиданной проиграв ей на своем поле крупно со счетом 0:4.

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Остальные же пять поединков Германия выиграла с общим счетом 21:4. В своей последней проведенной встрече она обыграла на свое поле Сан-Марино — 4:0.

Латвия U21

Молодежка Латвии не имеет никаких шансов пробиться в финальную часть континентального первенства. У них только три очка в активе и пятая строка в группе.

Эти пункты прибалтийцы смогли заработать только в игре с аутсайдером группы сборной Сан-Марино, которую одолели дома 2:0. Остальные же пять встреч были проиграны с общим счетом 2:13.

Своему предстоящему противнику латыши уступили дома 1:3, а в своей последнем проведенном поединке они потерпели крупное выездное фиаско от Польши — 0:5.

Стоит отметить, что у Латвии лишь одна виктория во всех турнирах за последние три года.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Германии U21 предлагают — 1.01.

На викторию Латвии U21 дают — 42.00, ничья оценена — в 18.00.

Прогнозируем, что немцы улучшат свою разницу мячей, выиграв у латышей крупно, минимум с разницей в четыре мяча.