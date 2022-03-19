Встреча 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом» состоится 19 марта. Матч на «Ахмат Арене» начнется в 16:30 мск. «Ахмат» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Грозненская команда победила в 5 из 6 последних домашних матчей в чемпионате России. При этом клуб забивал в 7 из 8 предыдущих поединков в Премьер-лиге.

Весеннюю часть турнира «Ахмат» начал домашней победой над «Рубином» (1:2), после чего на своем поле уступил «Рубину» (1:2).

Коэффициенты матча Ахмат — Локомотив 1 2.03 X 3.45 2 3.70 Ставка

В последнем матче грозненцы миром разошлись с «Уралом» (0:0) на выезде и с 31 очком после 21 тура занимают 6-е место.

Календарь и таблица РПЛ

Разница мячей 27-27, Даниил Уткин забил 7 голов. Не сыграют Команду покинули Полярус, Гончаренко и Дубко.

«Локомотив»

«Локо» не проиграл в 8 из 9 последних выездных матчей в РПЛ (2 победы, 6 ничьих) и не уходил с поля без забитого гола в 4 предыдущих гостевых поединках в Премьер-лиге.

В весенней части сезона «Локо» под руководством Дмитрия Лоськова разгромно проиграл дома в Кубке России «Енисею» (0:4), после чего в РПЛ одолел на своем поле «Химки» — 3:2.

В последнем матче «Локомотив» на своем поле уступил в дерби ЦСКА со счетом 1:2, пропустив на последних минутах.

12.02 X3.55 23.65

После 20 матчей чемпионата России «Локомотив» на 7-м месте с 31 очками и разницей мячей 28-23. Не сыграют Гилерме и Магкеев, под вопросом Камано, Едвай и Миранчук.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Локомотива» — 3.70.

В матче первого круга Премьер-лиги грозненцы на выезде обыграли «Локомотив» со счётом 2:1. При этом москвичи не уступили в 5 последних личных встречах на поле «Ахмата» в РПЛ.

На своём поле «Ахмат» взял 21 балл в текущем сезоне РПЛ. Прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет в низовом матче .