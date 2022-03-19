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    Увезет ли «Локомотив» очки из Грозного?

    «Ахмат» — «Локомотив». Прогноз, ставки (к. 2.05) на футбол БК Pinnacle, РПЛ, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Локомотив»
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    «Локомотив»
    Встреча 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом» состоится 19 марта. Матч на «Ахмат Арене» начнется в 16:30 мск. «Ахмат» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Марта 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Ахмат»

    Грозненская команда победила в 5 из 6 последних домашних матчей в чемпионате России. При этом клуб забивал в 7 из 8 предыдущих поединков в Премьер-лиге.

    Весеннюю часть турнира «Ахмат» начал домашней победой над «Рубином» (1:2), после чего на своем поле уступил «Рубину» (1:2).

    Коэффициенты матча Ахмат — Локомотив

  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
    •

    В последнем матче грозненцы миром разошлись с «Уралом» (0:0) на выезде и с 31 очком после 21 тура занимают 6-е место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Разница мячей 27-27, Даниил Уткин забил 7 голов. Не сыграют Команду покинули Полярус, Гончаренко и Дубко.

    «Локомотив»

    «Локо» не проиграл в 8 из 9 последних выездных матчей в РПЛ (2 победы, 6 ничьих) и не уходил с поля без забитого гола в 4 предыдущих гостевых поединках в Премьер-лиге.

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  • 14/03/2022

    • В весенней части сезона «Локо» под руководством Дмитрия Лоськова разгромно проиграл дома в Кубке России «Енисею» (0:4), после чего в РПЛ одолел на своем поле «Химки» — 3:2.

    В последнем матче «Локомотив» на своем поле уступил в дерби ЦСКА со счетом 1:2, пропустив на последних минутах.

    12.02X3.5523.65

    После 20 матчей чемпионата России «Локомотив» на 7-м месте с 31 очками и разницей мячей 28-23. Не сыграют Гилерме и Магкеев, под вопросом Камано, Едвай и Миранчук.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Локомотива» — 3.70.

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    В матче первого круга Премьер-лиги грозненцы на выезде обыграли «Локомотив» со счётом 2:1. При этом москвичи не уступили в 5 последних личных встречах на поле «Ахмата» в РПЛ.

    На своём поле «Ахмат» взял 21 балл в текущем сезоне РПЛ. Прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет в низовом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.86 и ТМ 2,5 за 1.76.

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    «Ахмат» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Локомотив» очки из Грозного?
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