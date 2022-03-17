ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМатрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд» Эрик тен ХагНе забиваешь ты, забивают тебе. «Бенфика» наказала «Аякс» за неиспользованные моменты Жоан Лапорта«Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда
  • 00:55
    • Гол Лоди принес «Атлетико» победу над «МЮ» и путевку в четвертьфинал ЛЧ
  • 01:03
    • Гол Нуньеса вывел «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:48
    • Spotify станет титульным спонсором «Барсы», стадион «Камп Ноу» впервые переименуют
  • 23:03
    • Игбун покинул «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    «Лион» снова покажет, что сильнее

    «Лион» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Лига Европы, 17 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лион Прогнозы на Порту Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Порту»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уссем Ауар
    «Лион» на своём поле сыграет против «Порту» в рамках второго матча 1/8 Лиги Европы. Поединок состоится 17 марта, начало — 23:00 (мск). «Лион» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 23:00 Порту Порту
  • Порту
    •

    «Лион»

    «Львы» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 41 очко за 28 матчей.

    От еврокубковой зоны команду отделяет всего 6 баллов, поэтому у них ещё есть все шансы туда попасть.

    Коэффициенты матча Лион — Порту

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
    •

    В Лиге 1 «Лион» показывает нестабильные результаты. Сначала команда на родном стадионе проигрывает «Лиллю» со счётом 0:1, а после легко громит «Лорьян» на выезде — 1:4. Последний тур чемпионата «ткачи» в результативно поединке проиграли «Ренну» (2:4).

    Все прогнозы на футбол

    «Лион» уверенно провел групповой этап ЛЕ, заняв в своей группе первое место, на 8 очков опередив второй «Рейнджерс». В первом матче 1/8 с «Порту» команда так же оказалась сильнее и минимально обыграла соперника 0:1, благодаря голу Лукаса Пакета.

    «Порту»

    В португальском чемпионате «Драконы» уверенно лидируют в турнирной таблице, они набрали 67 очков в 25 матчах и на 8 баллов опережают второй «Спортинг».

  • От восхищения до разочарования один сезон. Месси стал обузой для «ПСЖ»
  • Небольшой текст о туманном будущем Лионеля Месси и Криштиану Роналду
  • Вчера

    • Из последних матчей своего чемпионата «Порту» легко справлялся с «Тонделой» разгромив их со счётом 4:0, так же в результативном поединке команда одержала победу над «Пасушем де Феррейрой» (2:4). А два тура назад «драконы» не определили сильнейшего с «Жил Висенте» (1:1).

    «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы хоть и нелегко, но прошел в двухматчевом противостоянии «Лацио» выиграв по сумме двух встреч (4:3). Нельзя сказать, что «сине-белые» провалили матч против «Лиона» в 1/8. Португальцы активно атаковали, и у них было несколько хороших моментов для взятия ворот. Увы, реализовать их не удалось.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лиона» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Порту» — за 3.05.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — У «Лиона» есть преимущество в 1 гол, но подопечные Петера Боса не будут стараться играть на удержание. Они являются той командой, которая всегда идет вперед, против любого соперника, вне зависимости от манеры футбола последнего. У «Порту» плохая статистика выездных матчей в ЛЕ, поэтому и в этом поединке им не светит победа.

    Ставка — Победа «Лиона» за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Монфис — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Надаль — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Норри — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Питерборо Юнайтед — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Блэкпул — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лилль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «Порту»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лион» снова покажет, что сильнее
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры