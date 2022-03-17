«Лион» на своём поле сыграет против «Порту» в рамках второго матча 1/8 Лиги Европы. Поединок состоится 17 марта, начало — 23:00 (мск). «Лион» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Львы» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 41 очко за 28 матчей.

От еврокубковой зоны команду отделяет всего 6 баллов, поэтому у них ещё есть все шансы туда попасть.

Коэффициенты матча Лион — Порту 1 2.25 X 3.65 2 3.00 Ставка

В Лиге 1 «Лион» показывает нестабильные результаты. Сначала команда на родном стадионе проигрывает «Лиллю» со счётом 0:1, а после легко громит «Лорьян» на выезде — 1:4. Последний тур чемпионата «ткачи» в результативно поединке проиграли «Ренну» (2:4).

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«Лион» уверенно провел групповой этап ЛЕ, заняв в своей группе первое место, на 8 очков опередив второй «Рейнджерс». В первом матче 1/8 с «Порту» команда так же оказалась сильнее и минимально обыграла соперника 0:1, благодаря голу Лукаса Пакета.

«Порту»

В португальском чемпионате «Драконы» уверенно лидируют в турнирной таблице, они набрали 67 очков в 25 матчах и на 8 баллов опережают второй «Спортинг».

Из последних матчей своего чемпионата «Порту» легко справлялся с «Тонделой» разгромив их со счётом 4:0, так же в результативном поединке команда одержала победу над «Пасушем де Феррейрой» (2:4). А два тура назад «драконы» не определили сильнейшего с «Жил Висенте» (1:1).

«Порту» в 1/16 финала Лиги Европы хоть и нелегко, но прошел в двухматчевом противостоянии «Лацио» выиграв по сумме двух встреч (4:3). Нельзя сказать, что «сине-белые» провалили матч против «Лиона» в 1/8. Португальцы активно атаковали, и у них было несколько хороших моментов для взятия ворот. Увы, реализовать их не удалось.

Прогноз и ставка

На победу «Лиона» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Порту» — за 3.05.

Прогноз — У «Лиона» есть преимущество в 1 гол, но подопечные Петера Боса не будут стараться играть на удержание. Они являются той командой, которая всегда идет вперед, против любого соперника, вне зависимости от манеры футбола последнего. У «Порту» плохая статистика выездных матчей в ЛЕ, поэтому и в этом поединке им не светит победа.

Ставка — Победа «Лиона» за 2.26.