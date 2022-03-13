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    «Реал Сосьедад» потеряет очки в матче с «Алавесом»?

    «Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз (к. 3.85) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 13 марта 2022 года

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    «Реал Сосьедад» в текущем сезоне не смог набрать очки только в двух домашних матчах
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Алавеса» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Марта 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Алавес Алавес
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает шестое место в таблице Ла Лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.

    В прошлом туре «Реал Сосьедад» с треском проиграл на поле мадридского «Реала» (1:4).

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Алавес

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    Но при этом стоит отметить, что в девяти предыдущих матчах испанского чемпионата у команды Иманоля Альгуасиля лишь два поражения.

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    И, пожалуй, главный факт в контексте предстоящего матча: «Реал Сосьедад» в текущем сезоне не смог набрать очки только в двух домашних матчах. В четырех предыдущих матчах на своем поле баски одержали три победы и один раз сыграли вничью.

    «Алавес»

    «Алавес» занимает предпоследнее место, набрав в 27-ми матчах всего лишь 22 очка.

    Но ситуацию для «Алавеса» пока нельзя назвать безнадежной. Во-первых, все конкуренты рядом, а во-вторых — по недавним результатам видно, что команда вполне способна выбраться из зоны вылета.

    В прошлом туре «Алавес» сыграл вничью с «Севильей» (0:0), а перед этим поделил очки с «Хетафе» (2:2).

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  • 06/03/2022

    • Также следует отметить, что перед поражением от «Реала» команда Хосе Луиса Мендилибара одержала победу над «Валенсией» (2:1).

    Другой вопрос, что в семи предыдущих семи матчах на выезде «Алавес» потерпел шесть поражений и пропустил 21 гол.

    Прогноз и ставка

    На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Алавеса» — за 6.80.

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    В первом круге «Реал Сосьедад» не смог выиграть у «Алавеса» — встреча завершилась вничью 1:1.

    И есть подозрение, что баскам будет нелегко и в предстоящем матче, несмотря на то, что соперник не лучшим образом играет в гостях.

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» + обе забьют за 3.85. Гол от «Алавеса» не станет большим сюрпризом.

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    «Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» потеряет очки в матче с «Алавесом»?
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