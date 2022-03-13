«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Алавеса» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в таблице Ла Лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.

В прошлом туре «Реал Сосьедад» с треском проиграл на поле мадридского «Реала» (1:4).

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Алавес 1 1.50 X 4.05 2 7.10 Ставка

Но при этом стоит отметить, что в девяти предыдущих матчах испанского чемпионата у команды Иманоля Альгуасиля лишь два поражения.

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И, пожалуй, главный факт в контексте предстоящего матча: «Реал Сосьедад» в текущем сезоне не смог набрать очки только в двух домашних матчах. В четырех предыдущих матчах на своем поле баски одержали три победы и один раз сыграли вничью.

«Алавес»

«Алавес» занимает предпоследнее место, набрав в 27-ми матчах всего лишь 22 очка.

Но ситуацию для «Алавеса» пока нельзя назвать безнадежной. Во-первых, все конкуренты рядом, а во-вторых — по недавним результатам видно, что команда вполне способна выбраться из зоны вылета.

В прошлом туре «Алавес» сыграл вничью с «Севильей» (0:0), а перед этим поделил очки с «Хетафе» (2:2).

Также следует отметить, что перед поражением от «Реала» команда Хосе Луиса Мендилибара одержала победу над «Валенсией» (2:1).

Другой вопрос, что в семи предыдущих семи матчах на выезде «Алавес» потерпел шесть поражений и пропустил 21 гол.

Прогноз и ставка

На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Алавеса» — за 6.80.

В первом круге «Реал Сосьедад» не смог выиграть у «Алавеса» — встреча завершилась вничью 1:1.

И есть подозрение, что баскам будет нелегко и в предстоящем матче, несмотря на то, что соперник не лучшим образом играет в гостях.

Ставка — победа «Реал Сосьедада» + обе забьют за 3.85. Гол от «Алавеса» не станет большим сюрпризом.