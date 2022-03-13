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    Сможет ли «Барса» разгромить «Осасуну»?

    «Барселона» — «Осасуна». Прогноз, ставки (2.05) на футбол, чемпионат Испании, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Осасуна»
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    Беспроигрышная серия «Барселоны» в Ла Лиге составляет уже 11 матчей
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Осасуны» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Марта 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги после 26-ти сыгранных матчей. О чемпионстве, безусловно, можно забыть до следующего сезона — отставание от идущего первым «Реала» составляет уже 15 очков.

    Несколько дней назад «Барселона» не смогла выиграть на своем поле у «Галатасарая» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 0:0.

    Коэффициенты матча Барселона — Осасуна

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    И этот результат стал большим сюрпризом на фоне недавних успехов «Барселоны». На этот раз команда Хави ее очень удачно сыграла в атаке, хотя моментов, в принципе, было достаточно.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Перед встречей с турецким клубом «Барселона» выиграла четыре матча кряду и забила 14 мячей.

    Беспроигрышная серия «Барселоны» в Ла Лиге составляет уже 11 матчей.

    «Осасуна»

    «Осасуна» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 27-ми матчах 35 очков.

    В прошлом туре «Осасуна» одержала сенсационную победу над «Вильярреалом» (1:0). Клуб из Памплоны периодически радует своих болельщиков на своем поле, но в данном случае результат действительно удивил.

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    • Февраль «Осасуна» завершила поражениями от мадридского «Атлетико» и «Реал Сосьедада».

    «Осасуна» смогла забить только в трех из десяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Осасуны» — за 11.25.

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    «Барса» не лучшим образом сыграла против «Галатасарая», но теперь почти нет сомнений, что «Осасуна» может получить двойную порцию.

    Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2,5 за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Барселоны» в обоих таймах за 2.05.

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    «Барселона» — «Осасуна»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барса» разгромить «Осасуну»?
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