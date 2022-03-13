«Барселона» сыграет на своем поле против «Осасуны» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги после 26-ти сыгранных матчей. О чемпионстве, безусловно, можно забыть до следующего сезона — отставание от идущего первым «Реала» составляет уже 15 очков.

Несколько дней назад «Барселона» не смогла выиграть на своем поле у «Галатасарая» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 0:0.

Коэффициенты матча Барселона — Осасуна 1 1.35 X 5.00 2 9.50 Ставка

И этот результат стал большим сюрпризом на фоне недавних успехов «Барселоны». На этот раз команда Хави ее очень удачно сыграла в атаке, хотя моментов, в принципе, было достаточно.

Календарь и таблица испанской Примеры

Перед встречей с турецким клубом «Барселона» выиграла четыре матча кряду и забила 14 мячей.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в Ла Лиге составляет уже 11 матчей.

«Осасуна»

«Осасуна» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 27-ми матчах 35 очков.

В прошлом туре «Осасуна» одержала сенсационную победу над «Вильярреалом» (1:0). Клуб из Памплоны периодически радует своих болельщиков на своем поле, но в данном случае результат действительно удивил.

Февраль «Осасуна» завершила поражениями от мадридского «Атлетико» и «Реал Сосьедада».

«Осасуна» смогла забить только в трех из десяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Осасуны» — за 11.25.

«Барса» не лучшим образом сыграла против «Галатасарая», но теперь почти нет сомнений, что «Осасуна» может получить двойную порцию.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2,5 за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Барселоны» в обоих таймах за 2.05.