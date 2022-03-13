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    Для «Атланты» это будет легкий матч

    «Атланта» — «Шарлот». Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол, МЛС, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Шарлот»
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    «Атланта» уже одержала одну победу в сезоне
    13 марта «Атланта» примет «Шарлот» в матче регулярного чемпионата МЛС. Он состоится в 22:30 мск на «Мерседес-Бенц» арене. «Атланта» — «Шарлот»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Марта 2022 года

    «Атланта»

    В прошлом сезоне «Атланта» смогла дойти до 1/8 плей-офф МЛС, где встретился с «Нью-Йорк Сити». Встреча закончилась для хозяев поражением со счетом 0:2.

    Сезон нынешний команда начала с победы. 27 февраля «Атланта» победила «Спортинг Канзас-Сити» с результатом 3:1. С учетом трех предсезонных матчей коллектив выиграл уже 4 раза подряд.

    Все прогнозы на футбол

    6 марта в игре с «Колорадо Рэпидс» серия прервалась. «Горожане» проиграли с разгромным счетом 0:3. В таблице Восточной конференции «Атланта» идет девятой с 3 очками.

    «Шарлот»

    Для «Шарлот» это будет третья игра в МЛС. Новичок лиги пока что не смог выиграть на новом для себя уровне, из-за чего идет лишь на 13 месте в группе Востока.

    Гости проиграли с разгромным счетом «ДС Юнайтед» (0:3) и у себя дома уступили «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:1).

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    • С учетом матчей в Кубке вызова у «Шарлот» серия из трех поражений подряд и 5 встреч без побед в официальных выступлениях.

    Гости не забивают на выезде как минимум три матча подряд и, соответственно не побеждают.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу команд от букмекеров такие: 1.57 на победу «Атланты», 5.60 на победу «Шарлот».

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    На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

    Скорее всего, «Атланта» выиграет эту встречу. Для нее сейчас важно набрать очки после поражения, а сделать это легче всего в матче с таким соперником, как «Шарлот». Гости только вошли в МЛС и пока что не смогли показать уверенный футбол.

    Возможно, стоит поставить на победу «Атланты» с форой -1 с коэффициентом 1.90.

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    «Атланта» — «Шарлот»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Для «Атланты» это будет легкий матч
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