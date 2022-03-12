В матче 26 тура немецкой Бундеслиги «Унион» примет «Штутгарт» на поле стадиона «Ан дер Альтен Форстерай» (Берлин). Начало 12 марта в 17:30 мск. «Унион» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

Берлинцы с 37 очками занимают 7 место в турнирной таблице Бундеслиги. В этом сезоне они борются за место в еврокубковой зоне и пока что отставание от 6 позиции составляет 4 пункта.

Последние результаты команды не радуют. Она проиграла 4 из 5 встреч в турнире. «Унион» проиграл 0:2 «Аугсбургу», 0:3 дортмундской «Боруссии» и 0:1 «Арминии».

Коэффициенты матча Унион — Штутгарт 1 2.05 X 3.50 2 3.55 Ставка

После этого у хозяев была серия побед — 3:1 с «Майнцем» в Бундеслиге и 2:1 с «Санкт-Паули» в Кубке Германии. После этой удачной полосы «железные» свели все на нет, уступив 0:1 «Вольфсбургу».

Все прогнозы на Бундеслигу

Лоренц Дель, Андрас Шафер, Кейта Эндо — травмированные игроки «Униона».

«Штутгарт»

Гости идут в зоне вылета на 17 месте с 22 баллами. За 25 туров команда только 5 раз отпраздновала победу и в 13 случаях терпела поражение.

«Штутгарт» одержал свою пятую победу в прошлом туре, когда выиграл у гладбахской «Боруссии» со счетом 3:2. Этому предшествовала серия из девяти поединков без побед.

Турами ранее «автозаводцы» проиграли 2:4 «Байеру» и 1:2 «Хоффенхайму». Также была ничья с «Бохумом» 1:1.

Энцо Мийо и Даниэль Дидави под вопросом. Паскаль Штенцель, Мохамед Санко, Николас Нарти и Силас Катомпа Мвумпа травмированы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров на победу команд 2.10 и 3.50 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

Соперники очень неуступчивы в отношении друг друга. В 4 из 5 случаев была ничья. Тем не менее перевес на стороне «железных», так как в конце прошлого сезона они выиграли 2:1 и уже длительное время не уступают.

При этом почти в каждом матче команды обмениваются голами. На обмен забитыми мячами можно поставить с коэффициентом 1.72.