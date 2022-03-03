Матч 25 тура чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Младостью» состоится 3 марта в 19:05 по мск. «Партизан» — «Младость»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

В борьбе за титул у «Партизана» фора в 2 очка над «Црвеной Звездой». Команда лидирует после 24 туров, имея на своем счету 21 победу и всего одно поражение.

Хозяева являются наименее пропускаемой командой лиги с показателем в 8 голов. При этом «Партизан» больше всех забивает. У него 61 мяч на счету.

В прошлом туре «черно-белые» потерпели первое поражение в сезоне, уступив 0:2 «Црвене Звезде». Тем самым прервалась 6-матчевая победная серия команды.

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Из последних результатов отметим проход в 1/8 финала Лиги конференций благодаря победе над пражской «Спартой» (3:1). Также «Партизан» обыграл в чемпионате «Раднички 1923» (2:0).

«Младость»

У гостей свои задачи. За чемпионский титул они не борются, но у них есть шанс попасть в первую восьмерку для квалификации в плей-офф для битвы за еврокубки.

«Младость» набрала 30 очков в 24 турах чемпионата. У нее 9 побед, 3 ничьи и 12 поражений. За 5 последних туров у команды 4 победы и поражение.

Перед этой игрой «Младость» победила клуб «Бачка-Топола» (2:0) и выиграла у «Пролетера» (2:1). 19 февраля гости уступили «Чукаричкам» (0:1).

Если говорить о выездах, то у «Младости» только одна победа в 4 играх при трех забитых голах.

Прогноз и ставка

В победе хозяев никто не сомневается — 1.11 на «Партизан» и 25.0 на «Младость». Ничья оценивается букмекерами коэффициентом 7.50.

После поражения от «звездашей» «Партизан» будет играть только на победу. Ему нужно реабилитироваться и сохранить дистанцию от преследователя. Тем более в случае ничьи хозяева могут уступить лидерство.

В последних очках «Партизан» уверенно обыгрывал «Младость», забивая не менее 4 голов. В этом сезоне у «черно-белых» все в порядке с прицелом. Ожидаем их уверенной победы. Прогноз — победа «Партизана» с форой -2 за 1.76.