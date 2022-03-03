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    «Партизан» не должен столкнуться с проблемами

    «Партизан» — «Младость». Прогноз (к. 1.76) и ставки на футбол, чемпионат Сербии, 3 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Партизан
    Прогноз и ставки на «Партизан» — «Младость»
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    Рикарду Гомеш
    Матч 25 тура чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Младостью» состоится 3 марта в 19:05 по мск. «Партизан» — «Младость»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Партизан»

    В борьбе за титул у «Партизана» фора в 2 очка над «Црвеной Звездой». Команда лидирует после 24 туров, имея на своем счету 21 победу и всего одно поражение.

    Хозяева являются наименее пропускаемой командой лиги с показателем в 8 голов. При этом «Партизан» больше всех забивает. У него 61 мяч на счету.

    В прошлом туре «черно-белые» потерпели первое поражение в сезоне, уступив 0:2 «Црвене Звезде». Тем самым прервалась 6-матчевая победная серия команды.

    Все прогнозы на футбол

    Из последних результатов отметим проход в 1/8 финала Лиги конференций благодаря победе над пражской «Спартой» (3:1). Также «Партизан» обыграл в чемпионате «Раднички 1923» (2:0).

    «Младость»

    У гостей свои задачи. За чемпионский титул они не борются, но у них есть шанс попасть в первую восьмерку для квалификации в плей-офф для битвы за еврокубки.

    «Младость» набрала 30 очков в 24 турах чемпионата. У нее 9 побед, 3 ничьи и 12 поражений. За 5 последних туров у команды 4 победы и поражение.

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    • Перед этой игрой «Младость» победила клуб «Бачка-Топола» (2:0) и выиграла у «Пролетера» (2:1). 19 февраля гости уступили «Чукаричкам» (0:1).

    Если говорить о выездах, то у «Младости» только одна победа в 4 играх при трех забитых голах.

    Прогноз и ставка

    В победе хозяев никто не сомневается — 1.11 на «Партизан» и 25.0 на «Младость». Ничья оценивается букмекерами коэффициентом 7.50.

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    После поражения от «звездашей» «Партизан» будет играть только на победу. Ему нужно реабилитироваться и сохранить дистанцию от преследователя. Тем более в случае ничьи хозяева могут уступить лидерство.

    В последних очках «Партизан» уверенно обыгрывал «Младость», забивая не менее 4 голов. В этом сезоне у «черно-белых» все в порядке с прицелом. Ожидаем их уверенной победы. Прогноз — победа «Партизана» с форой -2 за 1.76.

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    «Партизан» — «Младость»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Прогнозы на футбол. «Партизан» не должен столкнуться с проблемами
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