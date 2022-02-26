26 февраля на поле «Карло Кастеллани» состоится матч 27 тура Серии А «Эмполи» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Эмполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

Безвыигрышная серия хозяев опустила их на 12 место. С учетом всех турниров команда не побеждает уже 10 матчей подряд. За 26 туров «Эмполи» набрал 31 очко.

За 4 последних тура чемпионата клуб набрал 2 очка благодаря ничьим в матчах с «Болоньей» (0:0) и «Кальяри» (1:1). Отметим также поражения от «Ромы» (2:4) и «Сампдории» (0:2).

Коэффициенты матча Эмполи — Ювентус 1 5.50 X 3.95 2 1.62 Ставка

Добавим, что дома «адзурри» проиграли 3 из 4 последних выступлений, пропуская в каждом из этих случаев как минимум 3 гола

Все прогнозы на Серию А

Травмированы Валерио Верре, Риккардо Маркицца, Николас Хаас и Эммануэль Эконг.

«Ювентус»

Туринцы замыкают топ-4 турнирной таблицы Серии А. У них 47 очков на счету и в борьбе за титул они уступают 9 пунктов «Милану». По сути на данный момент команда отрезана от тройки лидеров.

«Ювентус» сыграл вничью в двух прошлых матчах турнира. «Бьянконери» разошлись миром с «Аталантой» (1:1) и «Торино» (1:1).

22 февраля гости продлили свою ничейную серию. В матче 1/8 Лиги чемпионов они сыграли 1:1 с «Вильярреалом». Это восьмой результат подопечных Аллегри в их беспроигрышной серии.

Травмированы Федерико Бернардески, Кайо Жорже, Федерико Кьеза, Джорджио Кьеллини и Вестон Маккенни.

Прогноз и ставки

Коэффициенты от букмекеров на это событие сильно различаются — 5.10 дают на победу «Эмполи», 1.67 предлагают поставить на победу «Ювентуса». Ничья оценивается котировкой 4.20.

«Юве» провел непростой матч среди недели, однако команде Аллегри очень сильно нужна победа для поднятия боевого духа. «Эмполи» сейчас выступает не очень удачно и у гостей есть хорошая возможность добыть 3 очка.

Тем не менее рвение гостей не должно сильно повлиять на результативность. В большое количество голов верится мало. В 5 из 6 последних матчей с участием «Ювентуса» забивалось не больше двух мячей. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.75.