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    «Эмполи» и «Ювентус» много не забьют

    «Эмполи» — «Ювентус». Прогноз, ставки (к. 1.75) на футбол, Серия А, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    26 февраля на поле «Карло Кастеллани» состоится матч 27 тура Серии А «Эмполи» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Эмполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Февраля 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Эмполи»

    Безвыигрышная серия хозяев опустила их на 12 место. С учетом всех турниров команда не побеждает уже 10 матчей подряд. За 26 туров «Эмполи» набрал 31 очко.

    За 4 последних тура чемпионата клуб набрал 2 очка благодаря ничьим в матчах с «Болоньей» (0:0) и «Кальяри» (1:1). Отметим также поражения от «Ромы» (2:4) и «Сампдории» (0:2).

    Коэффициенты матча Эмполи — Ювентус

  • 1
  • 5.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.62
  • Ставка
    •

    Добавим, что дома «адзурри» проиграли 3 из 4 последних выступлений, пропуская в каждом из этих случаев как минимум 3 гола

    Все прогнозы на Серию А

    Травмированы Валерио Верре, Риккардо Маркицца, Николас Хаас и Эммануэль Эконг.

    «Ювентус»

    Туринцы замыкают топ-4 турнирной таблицы Серии А. У них 47 очков на счету и в борьбе за титул они уступают 9 пунктов «Милану». По сути на данный момент команда отрезана от тройки лидеров.

    «Ювентус» сыграл вничью в двух прошлых матчах турнира. «Бьянконери» разошлись миром с «Аталантой» (1:1) и «Торино» (1:1).

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  • 23/02/2022

    • 22 февраля гости продлили свою ничейную серию. В матче 1/8 Лиги чемпионов они сыграли 1:1 с «Вильярреалом». Это восьмой результат подопечных Аллегри в их беспроигрышной серии.

    Травмированы Федерико Бернардески, Кайо Жорже, Федерико Кьеза, Джорджио Кьеллини и Вестон Маккенни.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты от букмекеров на это событие сильно различаются — 5.10 дают на победу «Эмполи», 1.67 предлагают поставить на победу «Ювентуса». Ничья оценивается котировкой 4.20.

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    «Юве» провел непростой матч среди недели, однако команде Аллегри очень сильно нужна победа для поднятия боевого духа. «Эмполи» сейчас выступает не очень удачно и у гостей есть хорошая возможность добыть 3 очка.

    Тем не менее рвение гостей не должно сильно повлиять на результативность. В большое количество голов верится мало. В 5 из 6 последних матчей с участием «Ювентуса» забивалось не больше двух мячей. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.75.

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