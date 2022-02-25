В 24-м туре первой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Штутгарт». Поединок состоится 25 февраля и начнется в 22:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» на текущий момент в турнирной таблице идет на пятой позиции, имея одинаковое количество баллов с четвертым местом, так что имеет хорошие шансы на путевку в Лигу чемпионов.

Первый круг Бундеслиги «деревенские» завершили длительной серией без поражений, а во втором трижды уступали и столько же раз добивались викторий. Причем две их них в своих последних матчах.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Штутгарт 1 1.53 X 4.40 2 5.80 Ставка

Так неделю тому назад была одержана гостевая победа над «Вольфсбургом» 2:1, а туром ранее коллектив на своем поле сумел переиграть «Арминию» со счетом 2:0.

Календарь и таблица Бундеслиги

В 11 домашних поединках данного чемпионата Германии «Хоффенхайм» победил в семи из них, еще по два раза он играл вничью и терпел фиаско.

«Штутгарт»

«Штутгарт» с 19 набранными баллами в турнирной таблице Бундеслиги идет в зоне вылета, на 17-й строчке. От безопасной позиции коллектив отделяет четыре очка.

В последний раз «автозаводцы» побеждали в чемпионате страны более двух месяцев тому назад, одолев тогда в гостях «Вольфсбург» 2:0, после чего провел восемь встреч без побед.

В этот неудачный для себя период «швабы» потерпели шесть фиаско и расписали две мировые. Одна из них была в прошлом туре дома с «Бохумом» 1:1. Причем победа была упущена за считанные секунды до конца игры.

Только раз «Штутгарт» смог выиграть на выезде в этом чемпионате за 11 встреч, четыре поединка он еще свел вничью и потерпел шесть неудач.

«Хоффенхайм» не может одолеть «Штутгарт» в последних четырех очных поединках, дважды сыграв вничью и дважды уступив, в том числе в первом круге текущего первенства — 1:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.58.

На викторию «Штутгарта» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.58.

«Деревенские» сейчас по всех компонентам превосходят «швабов», да и играют дома. В общем, от данного сражение ждем комфортной виктории хозяев.