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    «Деревенские» наконец-то одолеют «швабов»

    «Хоффенхайм» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Германии, 25 февраля 2022 года

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    Кристоф Баумгартнер
    В 24-м туре первой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Штутгарт». Поединок состоится 25 февраля и начнется в 22:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Февраля 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 22:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» на текущий момент в турнирной таблице идет на пятой позиции, имея одинаковое количество баллов с четвертым местом, так что имеет хорошие шансы на путевку в Лигу чемпионов.

    Первый круг Бундеслиги «деревенские» завершили длительной серией без поражений, а во втором трижды уступали и столько же раз добивались викторий. Причем две их них в своих последних матчах.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Штутгарт

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
    •

    Так неделю тому назад была одержана гостевая победа над «Вольфсбургом» 2:1, а туром ранее коллектив на своем поле сумел переиграть «Арминию» со счетом 2:0.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В 11 домашних поединках данного чемпионата Германии «Хоффенхайм» победил в семи из них, еще по два раза он играл вничью и терпел фиаско.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» с 19 набранными баллами в турнирной таблице Бундеслиги идет в зоне вылета, на 17-й строчке. От безопасной позиции коллектив отделяет четыре очка.

    В последний раз «автозаводцы» побеждали в чемпионате страны более двух месяцев тому назад, одолев тогда в гостях «Вольфсбург» 2:0, после чего провел восемь встреч без побед.

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    • В этот неудачный для себя период «швабы» потерпели шесть фиаско и расписали две мировые. Одна из них была в прошлом туре дома с «Бохумом» 1:1. Причем победа была упущена за считанные секунды до конца игры.

    Только раз «Штутгарт» смог выиграть на выезде в этом чемпионате за 11 встреч, четыре поединка он еще свел вничью и потерпел шесть неудач.

    «Хоффенхайм» не может одолеть «Штутгарт» в последних четырех очных поединках, дважды сыграв вничью и дважды уступив, в том числе в первом круге текущего первенства — 1:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Штутгарта» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.58.

    «Деревенские» сейчас по всех компонентам превосходят «швабов», да и играют дома. В общем, от данного сражение ждем комфортной виктории хозяев.

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    «Хоффенхайм» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Деревенские» наконец-то одолеют «швабов»
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