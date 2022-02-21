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    «Болонья» не оставит шансов «Специи»

    «Болонья» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Серия А, 21 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Специя»
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    Марко Арнаутович
    «Болонья» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 23:00 мск. «Болонья» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Февраля 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 23:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    «Болонья»

    «Болонья» привычно оседает в районе экватора таблицы. Вылет команде не угрожает, но и за еврокубки борьбы не светит.

    В последних матчах команда испытывает явные трудности с реализацией. Например, в двух последних поединках «Болонья» не забивала.

    Коэффициенты матча Болонья — Специя

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Болонья» вновь разочаровала. Выезд в Рим в гости к «Лацио» завершился поражением (3:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В последнее время «Болонья» успешно играет против «Специи». Из пяти последних очных битв выиграно две при одном поражении.

    «Специя»

    Эта команда изначально виделась в качестве борца за выживание. Так и выходит на деле, но сейчас «Специя» оторвалась от зоны вылета на 5 очков.

    Главная проблема команды — в слабой обороне. В 25 матчах «Специя» пропустила уже 46 мячей.

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    • В предыдущем туре Серии А «Специя» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила «Фиорентине» (1:2).

    Не особо складываются дела и у форварда Даниэле Верде. Лидер атак команды отличился лишь пятью мячами в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 1.83, на ничью за 3.88, а на «Специю» — за 4.48.

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    «Болонья» намерена улучшить свое турнирное положение.

    «Специя» традиционно неудачно играет с болонцами.

    Хозяева смотрятся сильнее, а наличие в их составе Марко Арнаутовича станет решающим фактором в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Болоньи» -0.75 с коэффициентом 2.06.

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    «Болонья» — «Специя»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на футбол. «Болонья» не оставит шансов «Специи»
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