«Болонья»
«Болонья» привычно оседает в районе экватора таблицы. Вылет команде не угрожает, но и за еврокубки борьбы не светит.
В последних матчах команда испытывает явные трудности с реализацией. Например, в двух последних поединках «Болонья» не забивала.
Коэффициенты матча Болонья — Специя
В предыдущем туре чемпионата «Болонья» вновь разочаровала. Выезд в Рим в гости к «Лацио» завершился поражением (3:0).
В последнее время «Болонья» успешно играет против «Специи». Из пяти последних очных битв выиграно две при одном поражении.
«Специя»
Эта команда изначально виделась в качестве борца за выживание. Так и выходит на деле, но сейчас «Специя» оторвалась от зоны вылета на 5 очков.
Главная проблема команды — в слабой обороне. В 25 матчах «Специя» пропустила уже 46 мячей.
В предыдущем туре Серии А «Специя» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила «Фиорентине» (1:2).
Не особо складываются дела и у форварда Даниэле Верде. Лидер атак команды отличился лишь пятью мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 1.83, на ничью за 3.88, а на «Специю» — за 4.48.
«Болонья» намерена улучшить свое турнирное положение.
«Специя»
Хозяева смотрятся сильнее, а наличие в их составе Марко Арнаутовича станет решающим фактором в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Болоньи» -0.75 с коэффициентом 2.06.