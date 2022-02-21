«Болонья» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 23:00 мск. «Болонья» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» привычно оседает в районе экватора таблицы. Вылет команде не угрожает, но и за еврокубки борьбы не светит.

В последних матчах команда испытывает явные трудности с реализацией. Например, в двух последних поединках «Болонья» не забивала.

Коэффициенты матча Болонья — Специя 1 1.80 X 3.70 2 4.40 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Болонья» вновь разочаровала. Выезд в Рим в гости к «Лацио» завершился поражением (3:0).

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В последнее время «Болонья» успешно играет против «Специи». Из пяти последних очных битв выиграно две при одном поражении.

«Специя»

Эта команда изначально виделась в качестве борца за выживание. Так и выходит на деле, но сейчас «Специя» оторвалась от зоны вылета на 5 очков.

Главная проблема команды — в слабой обороне. В 25 матчах «Специя» пропустила уже 46 мячей.

В предыдущем туре Серии А «Специя» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила «Фиорентине» (1:2).

Не особо складываются дела и у форварда Даниэле Верде. Лидер атак команды отличился лишь пятью мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 1.83, на ничью за 3.88, а на «Специю» — за 4.48.

«Болонья» намерена улучшить свое турнирное положение.

«Специя» традиционно неудачно играет с болонцами .

Хозяева смотрятся сильнее, а наличие в их составе Марко Арнаутовича станет решающим фактором в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Болоньи» -0.75 с коэффициентом 2.06.