«Ланс»
«Ланс» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1 набрав 36 очков. От зоны еврокубков команду отделяет всего один балл.
«Ланс» смог забить в ворота соперников 39 раз, а в свои пропустил 35 мячей.
За последние 12 матчей во всех турнирах «Ланс» два раза сыграл вничью, пять раз терпел поражения от своих соперников и пять раз радовал болельщиков победами.
В последнем туре чемпионата Франции «Ланс» победил «Бордо» (3:2). До того коллектив потерпел три поражения кряду во всех турнирах.
«Лион»
«Лион» не совсем удачно проводит этот розыгрыш Лиги 1. На текущий момент он находится на седьмой строке в турнирной таблице, но от пятой еврокубковой строки отстает всего на один балл.
В позапрошлой встрече «ткачи» подходят после гостевого поражения от «Монако» со счетом 0:2. Оба гола в данном поединке они пропустили еще за первые полчаса матча.
Перед этим «Львы» имели 7-матчевую беспроигрышную серию. Этот отрезок они начали с пяти мировых подряд, а продолжили тремя минимальными выигрышами.
В последнем туре коллектив вернулся на победный путь, когда на своем поле переиграл «Ниццу» (2:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.