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    «Ланс» — «Лион». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Франции 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лион»
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    «Лион» занимает седьмое место
    «Ланс» сыграет на своем поле против «Лиона» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 19:00 мск. «Ланс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Февраля 2022 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 19:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Ланс»

    «Ланс» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1 набрав 36 очков. От зоны еврокубков команду отделяет всего один балл.

    «Ланс» смог забить в ворота соперников 39 раз, а в свои пропустил 35 мячей.

    За последние 12 матчей во всех турнирах «Ланс» два раза сыграл вничью, пять раз терпел поражения от своих соперников и пять раз радовал болельщиков победами.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последнем туре чемпионата Франции «Ланс» победил «Бордо» (3:2). До того коллектив потерпел три поражения кряду во всех турнирах.

    «Лион»

    «Лион» не совсем удачно проводит этот розыгрыш Лиги 1. На текущий момент он находится на седьмой строке в турнирной таблице, но от пятой еврокубковой строки отстает всего на один балл.

    В позапрошлой встрече «ткачи» подходят после гостевого поражения от «Монако» со счетом 0:2. Оба гола в данном поединке они пропустили еще за первые полчаса матча.

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    • Перед этим «Львы» имели 7-матчевую беспроигрышную серию. Этот отрезок они начали с пяти мировых подряд, а продолжили тремя минимальными выигрышами.

    В последнем туре коллектив вернулся на победный путь, когда на своем поле переиграл «Ниццу» (2:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

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    «Ланс» — «Лион»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Кто будет в зоне еврокубков?
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