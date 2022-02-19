«Ланс» сыграет на своем поле против «Лиона» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 19:00 мск. «Ланс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1 набрав 36 очков. От зоны еврокубков команду отделяет всего один балл.

«Ланс» смог забить в ворота соперников 39 раз, а в свои пропустил 35 мячей.

За последние 12 матчей во всех турнирах «Ланс» два раза сыграл вничью, пять раз терпел поражения от своих соперников и пять раз радовал болельщиков победами.

Все прогнозы на Лигу 1

В последнем туре чемпионата Франции «Ланс» победил «Бордо» (3:2). До того коллектив потерпел три поражения кряду во всех турнирах.

«Лион»

«Лион» не совсем удачно проводит этот розыгрыш Лиги 1. На текущий момент он находится на седьмой строке в турнирной таблице, но от пятой еврокубковой строки отстает всего на один балл.

В позапрошлой встрече «ткачи» подходят после гостевого поражения от «Монако» со счетом 0:2. Оба гола в данном поединке они пропустили еще за первые полчаса матча.

Перед этим «Львы» имели 7-матчевую беспроигрышную серию. Этот отрезок они начали с пяти мировых подряд, а продолжили тремя минимальными выигрышами.

В последнем туре коллектив вернулся на победный путь, когда на своем поле переиграл «Ниццу» (2:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.