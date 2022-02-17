«Марсель»
Марсельцы вполне могут сосредоточиться на еврокубках. В Лиге 1 никакой конкуренции ПСЖ они не создают, и, по сути, сражаются только за 2 место.
В последнем поединке чемпионата команда порадовала результатом. На выезде «Марсель» сумел переиграть «Метц» (1:2).
До того марсельцы позорно вылетели из Кубка Франции. В четвертьфинале команда была бита «Ниццей» (4:1).
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В атаке основной расчет лежит на Димитри Пайе. Опытный хавбек уже 8 раз отличился в чемпионате.
«Карабах»
Азербайджанцы весьма неплохо провели групповой этап. 2 место в непростой группе говорит о силе агдамцев.
К тому же, «Карабах» уже возобновил выступления во внутреннем чемпионате. Где, кстати, команда уверенно идет к чемпионству.
В своем чемпионате «Карабах» идет на 1 месте с отрывом от ближайшего преследователя на 10 очков. При этом агдамцы на днях вышли в полуфинал Кубка Азербайджана, обыграв «Кешлю» (0:6).
Наверняка агдамцы постараются дать бой «Марселю». Как минимум, атаковать «Карабах» будет как на выезде, так и дома.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.37, на ничью за 5.30, а на «Карабах» — за 9.30.
Хозяева наверняка сыграют с позиции силы.
У «Карабаха»
Марсельцы сильны атакой, однако нередко допускают ошибки в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.