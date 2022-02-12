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    Создаст ли «Норвич» проблемы «Манчестер Сити»?

    «Норвич» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставки (к. 2.10) на футбол, чемпионат Англии, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити» не проигрывает 14 матчей кряду
    «Норвич» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 20:30 мск. «Норвич» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Февраля 2022 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Норвич»

    «Канарейки» занимают 18-е место в зоне вылета турнирной таблицы Премьер-лиги Англии, набрав 17 очков за 23 матча.

    От безопасной зоны команду отделяет всего один балл, и это при том, что у расположившихся ниже «Уотфорда» (два пункта отставания) и выше «Ньюкасла» по одной игре есть в запасе.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Манчестер Сити

  • 1
  • 18.00
  • X
  • 7.20
  • 2
  • 1.17
  • Ставка
    •

    За последние 11 матчей во всех турнирах «Норвич» пять раз терпел поражения и пять раз смог порадовать своих фанатов победами при одной ничьей.

    Все прогнозы на АПЛ

    В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при трех победах и той самой единственной мировой в прошлом туре с «Кристал Пэлас» (1:1).

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отрыв от «Ливерпуля» (у того две игры в запасе) составляет 12 очков, а от «Челси» — 13.

    В конце прошлой недели клуб разгромил «Фулхэм» (4:1) в Кубке Англии. «Горожане» пропустили уже на первых минутах, но вскоре не только отыгрались, но и вышли вперед. Очередная уверенная победа.

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    • Хотя в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы немного притормозила перед паузой. Действующий чемпион не смог выиграть у «Саутгемптона» — 1:1, но уже в последнем туре победил дома «Брентфорд» (2:0).

    Беспроигрышная серия «Горожан» в АПЛ составляет уже 14 матчей (13 побед, 1 ничья). На этом отрезке они лишь однажды пропускали больше одного мяча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — «Норвич» забьет за 2,10.

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    «Норвич» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Норвич» проблемы «Манчестер Сити»?
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