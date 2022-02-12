«Норвич»
«Канарейки» занимают 18-е место в зоне вылета турнирной таблицы Премьер-лиги Англии, набрав 17 очков за 23 матча.
От безопасной зоны команду отделяет всего один балл, и это при том, что у расположившихся ниже «Уотфорда» (два пункта отставания) и выше «Ньюкасла» по одной игре есть в запасе.
Коэффициенты матча Норвич Сити — Манчестер Сити
За последние 11 матчей во всех турнирах «Норвич» пять раз терпел поражения и пять раз смог порадовать своих фанатов победами при одной ничьей.
В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при трех победах и той самой единственной мировой в прошлом туре с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отрыв от «Ливерпуля» (у того две игры в запасе) составляет 12 очков, а от «Челси» — 13.
В конце прошлой недели клуб разгромил «Фулхэм» (4:1) в Кубке Англии. «Горожане» пропустили уже на первых минутах, но вскоре не только отыгрались, но и вышли вперед. Очередная уверенная победа.
Хотя в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы немного притормозила перед паузой. Действующий чемпион не смог выиграть у «Саутгемптона» — 1:1, но уже в последнем туре победил дома «Брентфорд» (2:0).
Беспроигрышная серия «Горожан» в АПЛ составляет уже 14 матчей (13 побед, 1 ничья). На этом отрезке они лишь однажды пропускали больше одного мяча.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,15.
Успех хозяев поля оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 7,50.
Наши прогноз и ставка — «Норвич» забьет за 2,10.