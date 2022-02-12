«Норвич» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 20:30 мск. «Норвич» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Канарейки» занимают 18-е место в зоне вылета турнирной таблицы Премьер-лиги Англии, набрав 17 очков за 23 матча.

От безопасной зоны команду отделяет всего один балл, и это при том, что у расположившихся ниже «Уотфорда» (два пункта отставания) и выше «Ньюкасла» по одной игре есть в запасе.

Коэффициенты матча Норвич Сити — Манчестер Сити 1 18.00 X 7.20 2 1.17 Ставка

За последние 11 матчей во всех турнирах «Норвич» пять раз терпел поражения и пять раз смог порадовать своих фанатов победами при одной ничьей.

Все прогнозы на АПЛ

В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при трех победах и той самой единственной мировой в прошлом туре с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 60 очков. Отрыв от «Ливерпуля» (у того две игры в запасе) составляет 12 очков, а от «Челси» — 13.

В конце прошлой недели клуб разгромил «Фулхэм» (4:1) в Кубке Англии. «Горожане» пропустили уже на первых минутах, но вскоре не только отыгрались, но и вышли вперед. Очередная уверенная победа.

Хотя в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы немного притормозила перед паузой. Действующий чемпион не смог выиграть у «Саутгемптона» — 1:1, но уже в последнем туре победил дома «Брентфорд» (2:0).

Беспроигрышная серия «Горожан» в АПЛ составляет уже 14 матчей (13 побед, 1 ничья). На этом отрезке они лишь однажды пропускали больше одного мяча.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,15.

Успех хозяев поля оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — «Норвич» забьет за 2,10.