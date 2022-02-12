«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» М — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» М в нынешнем сезоне выступает откровенно неудачно. Команда фактически борется за выживание, находясь на 13 месте в турнирной таблице.

Самым проблемным звеном гладбахцев является оборона. 38 пропущенных мячей в 21 матче — явно многовато для столь амбициозного клуба.

В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» М разжилась баллом на выезде. Правда, вряд ли ничью с «Арминией» (1:1) стоит считать достижением.

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С «Аугсбургом» команда в последнее время играет неудачно. Два последних поединка завершились для «жеребцов» поражениями.

«Аугсбург»

На данный момент «Аугсбург» занимает лишь 16 место. Вот только с атакой у команды не ладится: она забивает чуть более гола за игру.

«Аугсбург» — отчаянный борец за сохранение прописки в элите. Впрочем, от зоны прямого вылета гандикап составляет 4 очка.

В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» добыл важнейшую викторию. Дома команда сумела одолеть «Унион» (2:0).

«Аугсбург» по зернышку клюет очки, но пока не может чувствовать себя в безопасности. Однако обыграть команду не так просто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.65, на ничью за 4.33, а на «Аугсбург» — за 4.75.

«Жеребцы» в последних матчах смотрятся бледновато .

«Аугсбург» выглядит «крепким орешком», и наверняка постарается добыть хотя бы балл.

Кризисные хозяева вряд ли справятся с обороной «Аугсбурга». Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» или ничья с коэффициентом 2.20.