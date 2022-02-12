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    «Жеребцам» победы не видать?

    «Боруссия» М — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Бундеслига, 12 февраля 2022 года

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    Йонас Хофманн
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» М — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Февраля 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» М в нынешнем сезоне выступает откровенно неудачно. Команда фактически борется за выживание, находясь на 13 месте в турнирной таблице.

    Самым проблемным звеном гладбахцев является оборона. 38 пропущенных мячей в 21 матче — явно многовато для столь амбициозного клуба.

    В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» М разжилась баллом на выезде. Правда, вряд ли ничью с «Арминией» (1:1) стоит считать достижением.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Аугсбургом» команда в последнее время играет неудачно. Два последних поединка завершились для «жеребцов» поражениями.

    «Аугсбург»

    На данный момент «Аугсбург» занимает лишь 16 место. Вот только с атакой у команды не ладится: она забивает чуть более гола за игру.

    «Аугсбург» — отчаянный борец за сохранение прописки в элите. Впрочем, от зоны прямого вылета гандикап составляет 4 очка.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» добыл важнейшую викторию. Дома команда сумела одолеть «Унион» (2:0).

    «Аугсбург» по зернышку клюет очки, но пока не может чувствовать себя в безопасности. Однако обыграть команду не так просто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.65, на ничью за 4.33, а на «Аугсбург» — за 4.75.

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    «Жеребцы» в последних матчах смотрятся бледновато.

    «Аугсбург» выглядит «крепким орешком», и наверняка постарается добыть хотя бы балл.

    Кризисные хозяева вряд ли справятся с обороной «Аугсбурга». Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» или ничья с коэффициентом 2.20.

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    «Боруссия» М — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Жеребцам» победы не видать?
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