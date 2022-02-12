«Бохум» на своём поле сыграет против «Баварии» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 12 февраля 2022 года. «Бохум» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 25 очков за 21 тур. Команда смогла забить в ворота своих соперников 20 голов, а в свои пропустила 30.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Бохум» 3 раза радовал победами своих болельщиков, 3 раза довольствовался ничейными результатами и 4 раза потерпел поражения.

Коэффициенты матча Бохум — Бавария 1 12.50 X 7.00 2 1.20 Ставка

В Бундеслиге последний раз победу «Бохум» смог одержать еще в 18-м туре в матче с «Вольфсбургом» (1:0), после этого было поражение от «Майнца» на выезде со счётом 1:0. А в крайних турах команда не смогла определить сильнейшего с «Кёльном» (2:2) и «Гертой» (1:1).

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В этом матче команде не помогут Блюм Данни, Граве Пауль, Эдуард Лёвен, Антони Лосилья, Эрхан Машович и Симон Цоллер.

«Бавария»

«Баварцы» являются абсолютными лидерами турнирной таблицы чемпионата Германии занимая 1-е место с 52 очками. Дортмундская «Боруссия» отстаёт от них на 9 очков.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Бавария» лишь 1 раз потерпела поражение, а в остальных матчах легко побеждала своих соперников.

В Бундеслиге «баварцы» проиграли за последнее время лишь мюнхенгладбахской «Боруссии» в 18-м туре чемпионата. А в других поединках «Бавария» без особых усилий громила «Штутгарт» (0:5), «Вольфсбург» (4:0), «Кёльн» (0:4), «Герту» (1:4) и «РБ Лейпциг» (3:2).

На поле не смогут выйти Леон Горетцка, Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала, Буна Сарр и Эрик Шупо-Мотинг.

Прогноз и ставка

На победу «Бохума» в этом матче можно поставить за 14.50, ничью букмекеры предлагают взять за 7.70, а победу «Баварии» — за 1.21.

Прогноз — «Бавария» безусловный фаворит любого матча Бундеслиги. Команда громит всех своих соперников с разницей минимум в 3 мяча. «Бохум» в первом круге пропустил целых 7 мячей от «баварцев» и в этом матче «Бавария» так же не раз оставит след в воротах своих соперников.

Ставка - Победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.37.