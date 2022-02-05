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    Соперники достойны друг друга

    «Спортинг» Хихон — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Испании, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    5 февраля в 26-м туре первой испанской лиги хихонский «Спортинг» в родных стенах сразится с «Эйбаром». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 05 Февраля 2022 года

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» является середняком текущего чемпионата. У коллектива на счету 32 очка и отставание от зоны плей-офф в семь баллов, что дает небольшие шансы на выход в элиту

    После того, как еще в начале декабря хихонцы проиграли на выезде «Лас-Пальмасу» 0:1, затем они не уступают в рамках Сегунды на протяжении пяти встреч.

    Коэффициенты матча Спортинг Хихон — Эйбар

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    В этот период «красно-белые» трижды сыграли вничью и добились двух выигрышей. Однако в прошлом туре они прервали этот удачный для себя период, проиграв на выезде 0:1 «Вальядолиду», идущему сейчас вторым.

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    На своей арене в текущем розыгрыше Сегунды «Спортинг» выиграл половину своих матчей, шесть из 12. Также еще по три встречи он свел вничью и проиграл.

    «Эйбар»

    «Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 49 очками лидирует в турнирной таблице, опережая вторую позицию на два балла.

    «Оружейники» за последние два месяца провели 12 встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

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    • Также в этот период они четыре поединка свели вничью и смогли добиться семи победных результатов. В минувшем туре первенства они по-волевому на своем поле одолели «Уэску» со счетом 2:1.

    Вне родных стен «Эйбар» в этом чемпионате уступил только трижды за 13 игр. В остальных десяти поединках он по пять раз побеждал и играл вничью.

    В первом круге «Эйбар» дома одолел «Спортинг» со счетом 3:2. До этого «оружейники» не могли выиграть у хихонцев на протяжении четырех встреч, трижды проиграв за этот период.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Эйбара» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.15.

    «Спортинг» на своем поле в последнее время неизменно забивает, «Эйбар» также очень результативен в гостевых встреча. В общем, здесь напрашивается ставка на обмен голами.

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    «Спортинг» Хихон — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Соперники достойны друг друга
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