5 февраля в 26-м туре первой испанской лиги хихонский «Спортинг» в родных стенах сразится с «Эйбаром». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» является середняком текущего чемпионата. У коллектива на счету 32 очка и отставание от зоны плей-офф в семь баллов, что дает небольшие шансы на выход в элиту

После того, как еще в начале декабря хихонцы проиграли на выезде «Лас-Пальмасу» 0:1, затем они не уступают в рамках Сегунды на протяжении пяти встреч.

Коэффициенты матча Спортинг Хихон — Эйбар 1 2.55 X 3.00 2 3.05 Ставка

В этот период «красно-белые» трижды сыграли вничью и добились двух выигрышей. Однако в прошлом туре они прервали этот удачный для себя период, проиграв на выезде 0:1 «Вальядолиду», идущему сейчас вторым.

Все прогнозы на футбол

На своей арене в текущем розыгрыше Сегунды «Спортинг» выиграл половину своих матчей, шесть из 12. Также еще по три встречи он свел вничью и проиграл.

«Эйбар»

«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 49 очками лидирует в турнирной таблице, опережая вторую позицию на два балла.

«Оружейники» за последние два месяца провели 12 встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

Также в этот период они четыре поединка свели вничью и смогли добиться семи победных результатов. В минувшем туре первенства они по-волевому на своем поле одолели «Уэску» со счетом 2:1.

Вне родных стен «Эйбар» в этом чемпионате уступил только трижды за 13 игр. В остальных десяти поединках он по пять раз побеждал и играл вничью.

В первом круге «Эйбар» дома одолел «Спортинг» со счетом 3:2. До этого «оружейники» не могли выиграть у хихонцев на протяжении четырех встреч, трижды проиграв за этот период.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.49.

На викторию «Эйбара» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.15.

«Спортинг» на своем поле в последнее время неизменно забивает, «Эйбар» также очень результативен в гостевых встреча. В общем, здесь напрашивается ставка на обмен голами.