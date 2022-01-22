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    «Байер» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.54) на футбол, чемпионат Германии, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Аугсбург»
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    Керем Демирбай
    22 января в Леверкузене на «Бай -Арене» местный клуб «Байер» сыграет против «Аугсбурга» в 20-м туре первой Бунделиги. Встреча начнется в 17:30 по мск. «Байер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Января 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Байер»

    «Бейер» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии находится на третей строке, опережая лишь на балл своих ближайших преследователей.

    Леверкузенцы завершили прошлый год 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды они уступали и расписали домашнюю мировую с «Хоффенхаймом» дома 2:2.

    Коэффициенты матча Байер — Аугсбург

  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.90
  • Ставка
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    2022 год «аптекари» начали с ничейного результата с берлинским «Унионом», сыграв 2:2 на своем поле. В минувшем же туре они прервали свою неудачную серию, одолев в Менхегладбахе «Боруссию» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Только 14 из 32 общих баллов «Байер» в этом первенстве заработал дома, четыре раза победив, дважды сыграв вничью и трижды потерпев фиаско.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги борется за выживание. На данный момент коллектив с 19 очками в копилке занимает 15 место, всего на один балл опережая зону вылета.

    Первый круг чемпионата «фуггеры» завершили тремя матчами без поражений, в которых одолели в гостях «Кельн» 2:0 и дважды расписывая мировые со своими оппонентами.

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    • Вторую же половину дистанции команда начала с фиаско на выезде от «Хоффенхайма» 1:3, после чего на своем поле поделила очки с «Айнтрахтом», сыграв вничью со счетом 1:1.

    Вне родных стен «Аугсбург» смог добыть лишь одну викторию в десяти играх. Еще четыре поединка он свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

    В последних пяти очных поединках этих клубов четыре раза сильнее был «Байер» и раз команды расписали мировую. В первом круге «аптекари» победили в гостях 4:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 7.60, ничья оценена — в 4.74.

    Так как обе команды в защите действуют не особо надежно, то с высокой вероятностью в их очном противостоянии можно увидеть забитые мячи в исполнении обоих соперников. Но победа все же будет за «Байером». Наш прогноз на эту игру — П1 + обе забьют: да.

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    «Байер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Аптекари» вновь не сохранят ворота на замке?
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