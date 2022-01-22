22 января в Леверкузене на «Бай -Арене» местный клуб «Байер» сыграет против «Аугсбурга» в 20-м туре первой Бунделиги. Встреча начнется в 17:30 по мск. «Байер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Бейер» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии находится на третей строке, опережая лишь на балл своих ближайших преследователей.

Леверкузенцы завершили прошлый год 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды они уступали и расписали домашнюю мировую с «Хоффенхаймом» дома 2:2.

Коэффициенты матча Байер — Аугсбург 1 1.43 X 4.40 2 7.90 Ставка

2022 год «аптекари» начали с ничейного результата с берлинским «Унионом», сыграв 2:2 на своем поле. В минувшем же туре они прервали свою неудачную серию, одолев в Менхегладбахе «Боруссию» со счетом 2:1.

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Только 14 из 32 общих баллов «Байер» в этом первенстве заработал дома, четыре раза победив, дважды сыграв вничью и трижды потерпев фиаско.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги борется за выживание. На данный момент коллектив с 19 очками в копилке занимает 15 место, всего на один балл опережая зону вылета.

Первый круг чемпионата «фуггеры» завершили тремя матчами без поражений, в которых одолели в гостях «Кельн» 2:0 и дважды расписывая мировые со своими оппонентами.

Вторую же половину дистанции команда начала с фиаско на выезде от «Хоффенхайма» 1:3, после чего на своем поле поделила очки с «Айнтрахтом», сыграв вничью со счетом 1:1.

Вне родных стен «Аугсбург» смог добыть лишь одну викторию в десяти играх. Еще четыре поединка он свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

В последних пяти очных поединках этих клубов четыре раза сильнее был «Байер» и раз команды расписали мировую. В первом круге «аптекари» победили в гостях 4:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.46.

На викторию «Аугсбурга» дают — 7.60, ничья оценена — в 4.74.

Так как обе команды в защите действуют не особо надежно, то с высокой вероятностью в их очном противостоянии можно увидеть забитые мячи в исполнении обоих соперников. Но победа все же будет за «Байером». Наш прогноз на эту игру — П1 + обе забьют: да.