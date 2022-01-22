«Атлетико» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает четвертое место в таблице Ла Лиги после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка. Отставание от «Реала» составляет уже 16 очков.

Новая неделя началась для «Атлетико» с очередного разочарования. Команда Диего Симеоне проиграла на выезде «Реал Сосьедаду» (0:2) в рамках Кубка Испании.

Коэффициенты матча Атлетико — Валенсия 1 1.47 X 4.10 2 7.80 Ставка

А перед этим, как известно, было поражение от «Атлетика» из Бильбао в Суперкубка Испании. Такой слабой игры в защите у «Атлетико» не было очень давно.

Все прогнозы на футбол

«Атлетико» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах Ла Лиги, пропустив на этом отрезке 10 мячей.

«Валенсия»

«Валенсия» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 21-м матче 29 очков.

Среди недели «Валенсия» провела хороший домашний матч против «Севильи». Встреча завершилась вничью 1:1, и «летучие мыши» наверняка остались довольны исходом.

В первой половине января команды Пепе Бордаласа прошла два раунда в Кубке Испании. А самым неприятным моментом стало гостевое поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4.

«Валенсия» пропустила 12 мячей в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Валенсии» — за 9.00.

«Атлетико» в этом сезоне нередко расстраивает своих поклонников, но все-таки надо отметить, что на своем поле команда Симеоне не смогла набрать очки только в одной игре.

Скорее всего, «Атлетико» снова пропустит, но все равно выиграет. «Валенсия» в гостях играет заметно хуже, чем дома.

Ставка — победа «Атлетико» + обе команды забьют за 3.52.