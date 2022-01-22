«Атлетико»
«Атлетико» занимает четвертое место в таблице Ла Лиги после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка. Отставание от «Реала» составляет уже 16 очков.
Новая неделя началась для «Атлетико» с очередного разочарования. Команда Диего Симеоне проиграла на выезде «Реал Сосьедаду» (0:2) в рамках Кубка Испании.
Коэффициенты матча Атлетико — Валенсия
А перед этим, как известно, было поражение от «Атлетика» из Бильбао в Суперкубка Испании. Такой слабой игры в защите у «Атлетико» не было очень давно.
«Атлетико» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах Ла Лиги, пропустив на этом отрезке 10 мячей.
«Валенсия»
«Валенсия» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 21-м матче 29 очков.
Среди недели «Валенсия» провела хороший домашний матч против «Севильи». Встреча завершилась вничью 1:1, и «летучие мыши» наверняка остались довольны исходом.
В первой половине января команды Пепе Бордаласа прошла два раунда в Кубке Испании. А самым неприятным моментом стало гостевое поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4.
«Валенсия»
Прогноз и ставка
На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Валенсии» — за 9.00.
«Атлетико» в этом сезоне нередко расстраивает своих поклонников, но все-таки надо отметить, что на своем поле команда Симеоне не смогла набрать очки только в одной игре.
Скорее всего, «Атлетико» снова пропустит, но все равно выиграет. «Валенсия» в гостях играет заметно хуже, чем дома.
Ставка — победа «Атлетико» + обе команды забьют за 3.52.