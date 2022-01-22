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    «Атлетико» снова проиграет?

    «Атлетико» — «Валенсия». Прогноз, ставки (к. 3.52) на футбол, чемпионат Испании, 22 января 2022 года

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    «Атлетико» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах Ла Лиги
    «Атлетико» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Января 2022 года
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    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает четвертое место в таблице Ла Лиги после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка. Отставание от «Реала» составляет уже 16 очков.

    Новая неделя началась для «Атлетико» с очередного разочарования. Команда Диего Симеоне проиграла на выезде «Реал Сосьедаду» (0:2) в рамках Кубка Испании.

    Коэффициенты матча Атлетико — Валенсия

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 7.80
  • Ставка
    •

    А перед этим, как известно, было поражение от «Атлетика» из Бильбао в Суперкубка Испании. Такой слабой игры в защите у «Атлетико» не было очень давно.

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    «Атлетико» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах Ла Лиги, пропустив на этом отрезке 10 мячей.

    «Валенсия»

    «Валенсия» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 21-м матче 29 очков.

    Среди недели «Валенсия» провела хороший домашний матч против «Севильи». Встреча завершилась вничью 1:1, и «летучие мыши» наверняка остались довольны исходом.

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    • В первой половине января команды Пепе Бордаласа прошла два раунда в Кубке Испании. А самым неприятным моментом стало гостевое поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4.

    «Валенсия» пропустила 12 мячей в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Валенсии» — за 9.00.

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    «Атлетико» в этом сезоне нередко расстраивает своих поклонников, но все-таки надо отметить, что на своем поле команда Симеоне не смогла набрать очки только в одной игре.

    Скорее всего, «Атлетико» снова пропустит, но все равно выиграет. «Валенсия» в гостях играет заметно хуже, чем дома.

    Ставка — победа «Атлетико» + обе команды забьют за 3.52.

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    «Атлетико» — «Валенсия»: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» снова проиграет?
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